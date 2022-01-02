Enes Ünal: 'Adeta ölümüne oynadık'

Enes Ünal, Real Madrid'i 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamada bulundu.



Milli futbolcu, golü atmadan önce Militao'nun hata yapacağını hissettiğini söyledi.



Enes Ünal yaptığı açıklamada, "Sahada mücadele ettik, savaştık, adeta ölümüne oynadık. Militao'nun hatası... Bazen forvet bu anları hisseder ve hataları affetmez. Ben de bunu hissettim, golümü attım." ifadelerini kullandı.

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