Enes Ünal: "Adeta ölümüne oynadık"

İspanya La Liga'da Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Getafe'de galibiyet golünü kaydeden milli futbolcu Enes Ünal maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Enes Ünal: 'Adeta ölümüne oynadık'
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02 Ocak 2022 18:24
Enes Ünal, Real Madrid'i 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Milli futbolcu, golü atmadan önce Militao'nun hata yapacağını hissettiğini söyledi.

Enes Ünal yaptığı açıklamada, "Sahada mücadele ettik, savaştık, adeta ölümüne oynadık. Militao'nun hatası... Bazen forvet bu anları hisseder ve hataları affetmez. Ben de bunu hissettim, golümü attım." ifadelerini kullandı.

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