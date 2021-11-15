Enes Sali, Avrupa futbol tarihine geçti

15 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Romanya formasını giyerek Avrupa futbol tarihine geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Enes Sali, Avrupa futbol tarihine geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2021 01:15
Romanya formasını ilk kez giyen Türk asıllı Enes Sali, 15 yaş, 264 günle bir resmi A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu.

Enes, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında, Romanya Milli Takımı formasını ilk defa giydi.

Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Kulübü'nde oynayan Enes, böylece Norveçli Martin Odegaard'a (15 yaş, 300 gün) ait rekoru kırdı.

Enes, 15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.