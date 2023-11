Enes Özdemir: ''Her turnuvada madalya alıyoruz''

Milli sporcu Enes Özdemir, Macaristan'da yapılan 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiklerini belirterek, "Erkek Kata Milli Takımı olarak dünya ikincisi olduk. Bu derece takım katada Türkiye'nin şu ana kadar elde ettiği en büyük başarı" dedi.



Enes Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'da yapılan 26. Dünya Karate Şampiyonası ve yeni hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Macaristan'da düzenlenen organizasyonda dünya ikincisi oldukları hatırlatan 21 yaşındaki Enes, "Ben, Ali Sofuoğlu ve Emre Vefa Göktaş'tan Kata Milli Takımı'mız gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olduk. Daha önce de Dubai'de düzenlenen organizasyonda üçüncü olmuştuk. Macaristan'daki derecemiz karate tarihimizdeki en büyük başarı. O açıdan çok gururluyum." diye konuştu.



Macaristan'daki organizasyonda Japonya'ya karşı altın madalyayı küçük bir farkla kaybettiklerini aktaran Enes, şunları kaydetti:



"Orada toplam 12 sıklette yarıştık. Bireyselde Ali Sofuoğlu yarıştı. O da önemli bir derece elde etti, dünya şampiyonu oldu. 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılında yarı finalde İspanyolları geçerek finale çıktık ve ikinci olduk. Bu ikincilik takım katada Türkiye'nin şu ana kadarki en büyük başarısı. Japon rakiplerimize 0,80 puan gibi küçük bir farkla kaybettik. Yoksa altın alıyorduk. Geçen sene de Dubai'de yapılan dünya şampiyonasında üçüncü olmuştuk. Yine bir tarih yazdığımız için çok mutluyum."



"Türkiye, karatede dünyanın en iyi 2-3 ülkesinden biri"



Enes Özdemir, Türkiye'nin karatede en çok lisanslı sporcuya sahip branşlarından biri olduğunu söyledi.



Türk karatesinin dünyada iyi bir noktaya geldiğini anlatan Enes, "Türkiye, karatede dünyanın en iyi 2-3 ülkesinden biri. Türk sporcular çok başarılı. Hemen hemen her organizasyonda varız, gittiğimiz her şampiyonada madalyalarla dönüyoruz. Bu başarıda özellikle aktif karateyi bıraktıktan sonra hocalık yapan antrenörlerimizin büyük katkısı var. Onlara ve bizleri destekleyen yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk sporcuların çok önemli başarılar elde ettiklerini anımsatan Enes, şunları kaydetti:



"Maalesef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer almayacağız. Bu bizi biraz üzdü. Çünkü 4 yılda bir oluyordu. Ama pes etmeyeceğiz. Biz her an olimpiyatlara katılacakmışız gibi çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Şu an başta bizim federasyonumuz olmak üzere birçok dünya ülkesi karate branşının yeniden olimpiyatlara alınması için lobi yapıyor. Umarım 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak olimpiyat oyunlarında tekrar yerimizi alırız. Olur da kabul alırsak kariyerimi olimpiyat madalyası tamamlamak istiyorum. Umarım bu hayalim gerçek olur."



Ailelere çocuklarını karateye göndermelerini de tavsiye eden Enes, "Karate yapmak hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlığa çok iyi geliyor. Herkese tavsiye ederim. İlgi duyan aileler çocuklarını 5-6 yaşından itibaren karateye göndermeli. Çünkü karatede çok sayıda teknik var. O açıdan ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi olur. Bu da başarıya vesile olur. Çünkü vücut ve kas yapısı geliştiğinde karate yapmak daha kolay olur." ifadelerini kullandı.



Milli karateciler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda 2'si altın toplamda 6 madalya kazanmıştı.



Organizasyonda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise dünya ikincisi olmuştu.