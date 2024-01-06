İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Getafe, Espanyol deplasmanına konuk oldu. Getafe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Getafe'ye galibiyeti getiren golü 87. dakikada Luis Milla attı.
Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal, 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Getafe, İspanya Kral Kupası'nda tur atladı. Espanyol, turnuvaya veda etti.
Karşılaşmada Getafe'ye galibiyeti getiren golü 87. dakikada Luis Milla attı.
Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal, 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Getafe, İspanya Kral Kupası'nda tur atladı. Espanyol, turnuvaya veda etti.
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