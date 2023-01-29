İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi.
Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan maçı Real Betis, 86. dakikada penaltıdan Borja Iglesias'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Getafe, üst üste 4. yenilgisini aldı ve 18 puanda kaldı. Real Betis, 29 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Real Betis sahasında Barcelona ile karşılaşacak.
Görsel Kaynak: Real Betis / Twitter
Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan maçı Real Betis, 86. dakikada penaltıdan Borja Iglesias'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Getafe, üst üste 4. yenilgisini aldı ve 18 puanda kaldı. Real Betis, 29 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Real Betis sahasında Barcelona ile karşılaşacak.
Görsel Kaynak: Real Betis / Twitter
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ