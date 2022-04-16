Enes'in golü Getafe'ye yetmedi!

İspanya La Liga 32. hafta mücadelesinde Villarreal, deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi.



Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Villarreal 2-1 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gerard Moreno ve 16. dakikada Manuel Trigueros kaydederken, Getefa'nin tek golü 63. dakikada Enes Ünal'dan geldi.



Milli oyuncu Enes Ünal karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



Alınan bu sonucun ardından Villarreal puanını 49 yaptı. Getafe ise 32 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Valencia'yı konuk edecek. Getafe ise Celta Vigo deplasmanına gidecek.





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