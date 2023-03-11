Enes iki golle puanı kaptı

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Getafe, deplasmanda Cadiz'e konuk oldu.



Nuevo Mirandilla'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken Enes Ünal takmını taşıyan isim oldu.



39'da Ruben Sobrino'nun golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Cadiz'e Enes Ünal 61'de penaltı golüyle yanıt verdi. 80'de Domingos Duarte'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Getafe, 82'de Ruben Alcaraz'ın penaltısıyla 2-1 öne geçti. Maçta 90+15'e gelindiğinde Getafe bir penaltı daha kazandı. Penaltıda topun başına geçen Enes Ünal attığı golle maça eşitliği getirirken skoru da 2-2 olarak ilan etti..



Öte yandan Enes Ünal, 25 maçta 12 gol 3 asist'e ulaşmayı başardı.



Bu sonuçla Getafe, 26 puana yükselirken Cadiz ise puanını 27 yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ