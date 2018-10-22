Enes Batur'un büyük terbiyesizliği! Amcasına ağzına geleni söyledi…

Sosyal medyadaki ilginç videolarıyla tanınan ve ardından çektiği filmle sinemada da şansını deneyen Enes Batur'un "Amcama psikolojik kışkırtma" ismiyle paylaştığı video tepki çekti. Batur'un amcasına, "Kendini adam saymaya başlamışsın. Adana'da kimsenin takmadığı bir adamdın, şimdi fotoğraf çektiriyorlar, benim sayemde... Adın bile yok, sen benden önce hiçbir şeydin" dediği duyuluyor.

22 Ekim 2018 09:52
Enes Batur'un büyük terbiyesizliği! Amcasına ağzına geleni söyledi…
"Sosyal medya fenomeni" adı altında özellikle YouTube'da videolar paylaşan ve bu sayede ciddi bir kazanç elde eden, aynı zamanda bu yılın başında "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" isminde bir film çeken Enes Batur, amcası Murat Sungurtekin'i provoke ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Gizli çekilen videoda Batur'un amcasına, "Sen adam olsan, bir işe yarasan, en azından karın güzel olur, 200-300 kilo olmaz. Salak salak hareket etme. Sen adam mısın? Adana'da neydin, ne oldun?" gibi sözler sarf ettiği duyuluyor. Batur'un amcasının bu sözler üzerine oldukça sinirlendiği görülüyor.
Videonun sonunda Batur, şaka yaptığını söylüyor ama amcasının gözlerinin dolduğu görülüyor.

'YAZIK GERÇEKTEN'

Batur'un bu videosu ve videoda amcasına sarf ettiği sözler sosyal medyada tepki gördü. Batur ile ilgili sosyal meydada, "Arkadaş cebi iki lira gören bir kişi de kendini Allah zannetmesin", "Bu herifin izleyici kitlesinin büyük kısmı çocuklar. Anne babalar az dikkat edin çocuğunuz kimi takip ediyor", "Yazık gerçekten" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Sözcü

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