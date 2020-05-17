Enes Batur hayal mi gerçek mi nerede çekildi?

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ FRAGMANI İZLE

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? Filmi, bu akşam 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Ünlü youtuber Enes Batur'un ilk sinema filmi olarak vizyona giren ve içerisinde biraz amatörlükler de barındırsa da izleyicilerden tam not almayı başaran Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin nerede çekildiği, konusu, oyuncu kadrosu araştırılıyor.Youtube'da yüklediği her video milyonlarca kez izlenen ve özellikle küçük ve orta yaş çocuk ve gençlerin ilgisini çekmeyi başaran ünlü Youtuber Enes Batur'un ilk sinema deneyimi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmi 2018'in Ocak ayında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmin başrollerinde yakından tanınan birçok Youtuber'da bulunuyor.Bu akşam FOX TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi İstanbul'da çekildi. Filmin bütün sahneleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi.Ünlü youtuber Enes Batur'un ilk sinema filminde yakından tanınan Youtuber'lar, Kafalar'dan Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Reynmen (Yusuf Aktaş) ve Başak Karahan gibi isimler rol aldı. Enes Batur, başrol oyuncusu olarak filmin ana karakteriydi.Filmde, Enes Batur'un gerçek yaşamından bir hikaye konu alınıyor. Enes Batur'un orta okul ve lise yıllarında hor görülen, dışlanan bir öğrenci olması, ardından da Youtube'a yüklediği videolarla ününü genişletip milyonlarca çocuk ve gencin en sevdiği arkadaşı olmasıyla kazandığı statü konu alınıyor. Enes Batur, ünlü biri olduktan sonra geçmiş yıllarda kendisine kötü davranan arkadaşlarından intikamını nasıl alıyor? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi bu akşam 20.00'da FOX ekranlarında olacak, kaçırmamanızı öneririz.