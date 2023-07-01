Enes Bardhi takımda kalmak istiyor!

Trabzonspor'un gözden çıkardığı Makedon futbolcu Enis Bardhi, gelecek sezonda da bordo-mavili kulüpte kalmayı istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Enes Bardhi takımda kalmak istiyor!
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01 Temmuz 2023 13:56
Trabzonspor'un geçen sezon 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Levante'den transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Enis Bardhi'nin, gönderilmesi planlanıyor.

Fakat Kuzey Makedonyalı yıldız bir şans daha istiyor. Geçtiğimiz günlerde bu talebini hocası Bjelica'ya aktaran Bardhi'ye, Hırvat teknik adamdan net cevap geldi: "Yerine transfer yaparsak, oynaman zor. Aksi durumda bizimlesin ancak bu takımın parçası olduğunu her anlamda göstermelisin" dedi.

27 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonda Karadeniz ekibiyle 42 maça çıkarken 7 gol kaydetti.

(Haber:61Trabzonhaber) 


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