Enes Bardhi takımda kalmak istiyor!

Trabzonspor'un geçen sezon 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Levante'den transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Enis Bardhi'nin, gönderilmesi planlanıyor.
Fakat Kuzey Makedonyalı yıldız bir şans daha istiyor. Geçtiğimiz günlerde bu talebini hocası Bjelica'ya aktaran Bardhi'ye, Hırvat teknik adamdan net cevap geldi: "Yerine transfer yaparsak, oynaman zor. Aksi durumda bizimlesin ancak bu takımın parçası olduğunu her anlamda göstermelisin" dedi.
27 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonda Karadeniz ekibiyle 42 maça çıkarken 7 gol kaydetti.
(Haber:61Trabzonhaber)
Fakat Kuzey Makedonyalı yıldız bir şans daha istiyor. Geçtiğimiz günlerde bu talebini hocası Bjelica'ya aktaran Bardhi'ye, Hırvat teknik adamdan net cevap geldi: "Yerine transfer yaparsak, oynaman zor. Aksi durumda bizimlesin ancak bu takımın parçası olduğunu her anlamda göstermelisin" dedi.
27 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonda Karadeniz ekibiyle 42 maça çıkarken 7 gol kaydetti.
(Haber:61Trabzonhaber)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ