Enerya halka arz tarihi: Enerya Enerji halka arz kaç lot verir, düşer? Enerya halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Enerya Enerji halka arzında toplamda 39,000,000 pay halka arz edileceği SPK tarafından onaylandı. Enerya Enerji şirketinin yaptığı arz başvurusu onaylandı. Dağıtılacak payların yüzde 26,90'ı halka açık olacak. Enerya Enerji Halka arzı ''Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek. Enerya Enerji halka arz büyüklüğü ''3,4 Milyar Lira'' olacak. Peki, Enerya Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Enerya halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?• 500 Bin katılım~ 55 Lot (4881 TL).• 1 Milyon katılım ~ 27 Lot (2396 TL).• 1.2 Milyon katılım~ 23 Lot (2041 TL)• 1.4 Milyon katılım~ 19 Lot (1686 TL)• 1.6 Milyon katılım~ 17 Lot (1508 TL)• 1.8 Milyon katılım~ 16 Lot (1420 TL)• 2 Milyon katılım~ 14 Lot (1242 TL)Enerya Enerji hissesi 88,76 TL'den halka arz olacak.Enerya Enerji halka arz tarihinin 14-15-16 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu.Enerya Enerji hissesinin sembolü "ENRYA" olacak.Enerya Enerji halka arzının büyüklüğü 3,4 milyar TL olarak açıklandı.Enerya Enerji'nin halka arz açıklık oranı 26,90%'dır. Toplamda 39 milyon adet lot dağıtılacaktır.Enerya Enerji şirketinin 5 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 56%'sı Ahmet Ahlatcı'ya, 17,5%'i Ahmet Emin Ahlatcı'ya,17,5'i Ateş Ahlatcı'ya 5%'i Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı'ya ve 5%'i Güner Sibel Ahlatcı'ya aittir.Ahlatcı Holding çatısı altında, Ahlatcı Doğalgaz grubu bünyesinde faaliyet gösteren Enerya Enerji, 2003 yılından bugüne doğal gaz dağıtımında kesintisiz hizmet sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin en yaygın 2. özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji A.Ş. 10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahip olup 1 milyon 800 bine yakın aboneye hizmet sunmaktadır. Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla enerji sektörünün en önemli aktörlerinden biridir. Enerya Enerji, her geçen gün yeni yatırımlarla büyümeye, abonelerini doğal gaz konforu ile tanıştırmaya ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal fayda sağlamaya devam etmektedir.Şirket, bağlı ortakları aracılığıyla Denizli, Aydın, Antalya, Erzincan, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir, Karaman, Aksaray olmak üzere toplam 10 bölgede faaliyet gösteren 9 doğal gaz dağıtım şirketinin hakim ortağı konumundadır.Doğal gaz dağıtım şirketlerinin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 1.701.701 adet mesken, ticari, sınai ve taşıma hizmeti verilen müşterisi bulunmaktadır. Bu şirketler toplu olarak 1.448.066 adet aktif gaz kullanıcısıyla Türkiye'de gaz dağıtım faaliyetlerinde bulunan şirketler arasında dördüncü sırada yer almaktadır.Doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şirketler şunlardır:• Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş.• Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.• Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş.• Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.• Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş.• Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş..• Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş..• Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş.• Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.Doğal gaz dağıtım şirketleri, T.C. Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen dağıtım lisansı uyarınca;• Konya 2033 yılına kadar• Aksaray 2034 yılına kadar• Ereğli (Konya) 2034 yılına kadar• Nevşehir 2035 yılına kadar• Niğde 2035 yılına kadar• Denizli 2036 yılına kadar• Erzincan 2036 yılına kadar• Karaman 2036 yılına kadar• Antalya 2036 yılına kadar• Aydın 2038 yılına kadar olmak üzere 10 ayrı bölge sınırları dahilinde münhasıran doğal gaz dağıtım hakkına sahip olup bu tarihlere kadar doğal gaz dağıtım ve perakende satış, faaliyetleri sürdüreceklerdir.Doğal gaz dağıtım şirketlerine ait 10 bölgede toplam 58 adet RMSA, 785 adet RMSB, 328 adet RMSC, 20 adet CNG istasyonu ve 5 adet ING istasyonu bulunmakta olup doğal gaz dağıtım hizmetinde kullanılmaktadır.