Enerya Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Enerya halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Enerya Enerji halka arzında toplamda 39,000,000 pay halka arz edileceği SPK tarafından onaylandı. Enerya Enerji şirketinin yaptığı arz başvurusu onaylandı. Dağıtılacak payların yüzde 26,90'ı halka açık olacak. Enerya Enerji Halka arzı ''Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek. Enerya Enerji halka arz büyüklüğü ''3,4 Milyar Lira'' olacak. Peki, Enerya Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Enerya halka arz katılım endeksine uygun mu, helal miEnerya halka arzına dair onaylı izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu henüz yayınlanmamıştır. İzahnamenin en geç hafta sonu yayınlanması halinde halka arz tarihinin 16-17-18 Ağustos 2023 olacağı tahmin edilmektedir.Enerya Enerji halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname ile birlikte yayınlanması beklenen borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile belli olacaktır. Detaylar açıklandığında içerik güncellenecektir.Fonun Kullanım Yeri- %75-85 Enerji, finans sektöründe satın alma, yatırım yapılması.- %5-10 Bağlı gaz dağıtım şirketlerinin yatırım harcamaları.- %10-15 İşletme sermayesi.Enerya Enerji halka arzı ''''' yöntemiyle gerçekleşecek.Enerya Enerji halka arzında payların yüzde 26,90'ı halka açık olacaktır.Enerya Enerji halka arzında toplamda 39,000,000 lot dağıtılacak.Enerya Enerji halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.Enerya Enerji lot fiyatı '''' Liradan satılacak.- 24.450.000 Lot (%55) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı- 15.600.000 Lot (%40) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı- 1.950.000 Lot (%5) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı- 1 Yıl, İhraççı.- 1 Yıl, Ortaklar.Ahlatcı Holding, altın, finans, enerji, sağlık, otomotiv, nanoteknoloji, havacılık, savunma sanayi ve gayrimenkul sektörlerinde yer alan 42 şirketiyle hizmet vermektedir. Türkiye'nin altın üretimi ve ihracatı konusunda en üst sıralarda yer alan Ahlatcı Holding, 4.575 çalışanıyla 390 milyar TL yıllık ciroya sahiptir. Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 26 ülkeye ihracat yapan Holding, ana faaliyet alanı olan kuyumculuk ve altın sektörlerinde Türkiye iç pazarının en büyük tedarikçilerinden biridir.