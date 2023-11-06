Enerji Çalışanları Haftası ne zaman 2023? Enerji Çalışanları Haftası nerede, kim ilan etti?

Her yıl kutlanan Enerji Çalışanları Haftası bu sene ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI NE ZAMAN 2023?
Türkiye genelinde enerji sektörü ve çalışanlarına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Enerji Çalışanları Haftası' bu yıl 8-15 Kasım tarihleri arası kutlanıyor. Kalkınmada, büyümede, hayatın sürekliliğinde kritik bir role sahip olan enerji sektörü ve çalışanlarına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Enerji Çalışanları Haftası' bu yıl 8-15 Kasım tarihleri arası kutlanıyor. Petrol, doğalgaz, LPG ve elektriğin; sanayiden turizme, hizmet sektöründen hane halkına kadar tüm alanlarda vazgeçilmez olduğuna dikkat çekilen hafta boyunca, enerji sektöründe yer alanların özverili çalışmaları ile ilgili farkındalık yaratılması da hedefleniyor. Kaynak: Enerji Çalışanları Haftası kutlanıyor
ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI NEDİR?
Petrol, doğalgaz, LPG ve elektriğin; sanayiden turizme, hizmet sektöründen halkın evlerine kadar tüm alanlarda faaliyet gösteren enerji çalışanları için bu hafta onlara özel olarak kutlanır.
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