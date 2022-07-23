Enduro tutkunları Sivas'ta bir araya geldi

Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Süper Enduro Festivali başladı.



Sivas Belediyesi ve Sivas Motor Sporları Kulübü tarafından organize edilen festivalin açılışı, Cumhuriyet Meydanı'nda Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile sporcuların katılımıyla yapıldı.



Bilgin, Kongre Müzesi bahçesinde sporcuların sunduğu gösterilerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilki 2019'da düzenlenen Süper Enduro Festivali'ni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından tekrar Sivaslılar ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Festival kapsamında düzenlenen yarışlara 25 ilden 142 sporcu katılıyor. Sporcularımız, tozu dumana katarak 2 gün boyunca kentimize renk katacaklar. Açılışını kent meydanında yaptık, yarışlarımız Paşabahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek." diye konuştu.



Açılışın ardından Paşabahçe Mesire Alanı'nda kurulan toprak parkurda yarışlar başladı.



Yarışmaya Konya'dan katıldığını dile getiren Sait Sürücü, "İlkine göre daha başarılı bir parkur yapılmış, çok beğendik. Bence şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en güzel festivallerden birisi olacak. Katılım da çok yüksek, her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.



Çocuklarıyla yarışları izlemeye gelen Veli Temir ise "Sivas merkezden geliyoruz. Çocuklarım çok merak etti. Hem gezelim hem de enduro sporunu izleyelim istedik. Memnun kaldık. Çok güzel organizasyon olmuş." şeklinde konuştu.



Festival yarın tamamlanacak.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ