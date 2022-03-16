Enduro Şampiyonası, İzmir'de start alıyor

Bisiklette, Türkiye Enduro Şampiyonası'na İzmir ev sahipliği yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Enduro Şampiyonası, İzmir'de start alıyor
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16 Mart 2022 16:57
Türkiye Bisiklet Federasyonu takviminde yer alan Türkiye Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak mücadelesi, İzmir'de düzenlenecek.

Sakin Ev tarafından organize edilen ilk ayak mücadelesi, Balçova Terapi Ormanı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 19 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te yapılacak sıralama turunun ardından bir gün sonra saat 09.00'daki yarışla devam edecek.

Festival alanında, bisiklet gösterileri, taytay yarışları, dans gösterileri, gün boyu müzik, yiyecek ikram ve satışı gibi birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek.

Keçi patikası benzeri etaplarda yarışacak sporcular, zaman zaman kaya, çamur, dere ve rampa geçişleri gibi çeşitli zorluklarla mücadele edecek. Dağ bisikleti yarışı meraklıları için festival alanından yarışların rahatça izlenebileceği parkur içi seyirci noktalarına ücretsiz servis sağlanacak. Etap bakım ve temizliği Ege Dağ Bisikleti Spor Kulübü tarafından gerçekleştirecek.

Toplam dört ayaktan oluşan şampiyona İzmir etabının ardından 24 Nisan'da Antalya, 22 Mayıs'ta Bursa Uludağ ve 6 Kasım'da da Bodrum'da sürecek.

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