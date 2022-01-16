Endülüs derbisinde olay çıktı, yarıda kaldı

Sevilla ile Real Betis arasında oynanan derbi, Joan Jordan'ın başına isabet eden yabancı madde nedeniyle yarıda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Endülüs derbisinde olay çıktı, yarıda kaldı
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16 Ocak 2022 01:24
İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanan Real Betis ile Sevilla arasında oynanan Endülüs derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Benito Villamarin Stadı'nda oynanan maçın 35. dakikasında Papu Gomez'in golüyle öne geçen Sevilla'ya Real Betis'in cevabı 39'da kornerden Fekir ile oldu maça denge geldi. Bu golden sonra Betis tribünlerinden atılan yabancı cisim Sevillalı Joan Jordan'ın başına isabet etti. Aldığı darbeyle yere düşen Jordan'ın yattığını gören hakem atılan cismi eline alarak dışarı çıkardı ve futbolcuları soyunma odasına gönderdi.

Tansiyonun yükseldiği anların ardından maçın hakemi Ricardo De Burgos Bengoetxea, maçın devam etmeyeceğini ilan ederek karşılaşmanın iptaline karar verdi.

Karşılaşmanın akıbetine ilişkin kararın federasyon tarafından değerlendirilerek açıklanması bekleniyor.



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