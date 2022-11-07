Endülüs derbisinde 2 gol 3 kırmızı kart

La Liga'nın 13. haftasında Real Betis ise Sevilla Endülüs derbisinde karşı karşıya geldi.



Benito Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla biterken maça kırmızı kartlar damga vurdu.



Maçın 38. dakikasında Montiel, Sevilla'da kırmızı kart görürken 43'te Jesus Navas kendi kalesine attığı golle Real Betis'i öne geçirdi. 45+3'te Fekir kırmızı kart görünce ilk yarıyı her iki takım da 10'ar kişi bitirdi.



İkinci yarının 49. dakikasında bu kez Iglesias kırmızı kart görerek Real Betis'i 9 kişi bıraktı. 82. dakikada ise Gudelj'in golüyle maç beraberliğe geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.



Bu sonuçla Real Betis 24 puana, Sevilla ise 11 puana yükseldi.





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