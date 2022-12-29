Endrick: 'Real'i Ronaldo için seçtim'

Real Madrid'in geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı genç oyuncu Endrick, İspanyol devini tercih etme sebebini açıkladı.



16 yaşındaki yetenek yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ayaklarım yere basmıyor ama henüz bir şey kazanmadım. Şu an bu transferin gerçekleştiği için şükrediyorum. 2024'te Real Madrid'e gittiğimde iyi sezonlar geçirmeyi umuyorum. Şu anda Palmeiras'tayım. Onları uzaktan destekleyeceğim." dedi.



Real Madrid'i seçerek doğru bir karar verdiğini söyleyen genç oyuncu, "Real Madrid dünyanın en büyük takımıdır. Vinicius bana birçok mesaj gönderdi ve beni umutlandırdı. İdolüm Cristiano Ronaldo Real'de oynadı. Bunlar Real Madrid'i seçmemde büyük etken oldu. Doğru olanı yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Real Madrid, uzun süredir gündemde olan Palmeiras'tan 16 yaşındaki Endrick'in transferini geçtiğimiz günlerde açıkladı.



Öte yandan Real Madrid, Brezilyalı genç yetenek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve kontratta 3 yıllık da uzatma maddesi bulunuyor. İspanyol devi bu transfer için 60 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro vergilerle birlikte toplamda 72 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.





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