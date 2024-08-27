Endrick'in tarihi sözleşmesi ortaya çıktı! Bonuslar cep yakabilir

Real Madrid'in Real Valladolid'i 3-0 mağlıp ettiği maçta rakip fileleri ilk kez sarsan Endrick, eski takımına kazandırmaya devam edecek.



Brezilya basınına göre; genç oyuncu, Real Madrid, Endrick'in yaptığı her skor katkısı için Palmeiras'a 35 Bin euro ödeme yapacak.



ESKİ TAKIMINA ŞİMDİDEN KAZANDIRDI



Valladolid, karşısında İspanyol devindeki ilk golünü kaydeden 18 yaşındaki Endrick, Palmeiras'a 35 bin euro kazandırdı.



Real Madrid, oyuncuyu 35+25 milyon euro bonservis karşılığında 2022 yılında kadrosuna katmıştı. Brezilya basını oyuncunun sözleşmesinde yer alan bonus maddelerini ortaya çıkardı.



İŞTE ENDRICK'İN SÖZLEŞMESİNDE REKOR BONUS MADDELERİ



*İlk 11'de başladığı her maç için 75 Bin euro

*Gol, asist ve yaptırdığı penaltı başına 35 Bin euro

*Real Madrid, La Liga'yı şampiyon tamamlar ve Endrick o sezonun 8 maçına 11'de başlarsa 500 Bin euro (18 maç 11'de oynarsa 1 Milyon euro)

*Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkar ve turnuvada 3 maçta 11 oynarsa 500 Bin euro (7 maça 11'de başlarsa 1 Milyon euro)

*Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanır, Endrick 4 maçta ilk 11'de oynarsa 1 Milyon euro (8 maça 11'de başlarsa 2 Milyon euro)

*Goldenboy ödülünü kazanırsa 1 Milyon euro

*Ballon d'Or ödülünde ilk 3'e girerse 1 Milyon euro

*Herhangi bir ödülde dünyanın en iyisi seçilirse Palmeiras'a 2 milyon euro ödenecek.



Real Madrid ve Palmeiras arasında yapılan bu anlaşma oyuncunun sözleşmesinin biteceği 2030 yılına kadar devam edecek.





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