Endri Çekiçi: 'Yeteneğim Allah vergisi'

Galatasaray'a mağlup Konyaspor'da yeşil beyazlı takımın tek golünü atan Endri Çekiçi, maçın ardından konuştu.



Endri Çekiçi yaptığı açıklamada, "Gençliğimden gelen Allah vergisi yeteneğimle golümü attım. Çok iyi oynadık ama şanslı değildik. Golümü atmış olsam bile çok da mutlu değilim." dedi.



Uzaktan şutları sürekli denediklerini söyleyen başarılı oyuncu, "Yakın mesafeden iyi şutlar atan takımız. Bu yüzden sürekli deniyoruz." açıklamasını yaptı.





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