Endonezya yanardağ patlaması! Merapi Yanardağı videosu

Yanardağ patlaması! Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. 

28 Mart 2020 20:19
Endonezya yanardağ patlaması! Merapi Yanardağı videosu
2020 mart yanardağ patlaması! Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Kompas gazetesinin haberine göre, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda sabah yerel saatle 05.22'de yaşanan patlama 450 saniye sürdü. 

Yogyakarta Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 6 bin metre yükseliğe kadar çıktığını bildirdi.

Yanardağdaki patlama nedeniyle Boyolali bölgesindeki bazı yerleşim alanlarında kül yağmuru oluştu.

Yetkililer, ikinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın 3 kilometrelik çevresinde faaliyette bulunulmaması konusunda turist ve yerli halka uyarıda bulunuyor. 

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti. 

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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