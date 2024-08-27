Endoğan Adili: "Young Boys için kulak tıkacı fena olmaz"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Endoğan Adili, sarı-kırmızılıların Young Boys ile oynayacağı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; DHA
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Endoğan Adili: 'Young Boys için kulak tıkacı fena olmaz'
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27 Ağustos 2024 14:00
Galatasaray'ın eski futbolcusu Endoğan Adili, Young Boys karşılaşması öncesi maçla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Endoğan Adili, "Stadyumdaki gürültüden teknik direktörün talimatlarını duyamıyorsunuz. Oyuncular bile birbirleriyle el kol hareketleriyle iletişim kurmak zorunda kalıyor. Young Boyslu oyuncular gergin olacak. Burası bir tür kazan! Taraftarlar, 90 dakika boyunca tezahürat yapıyor. Eğer top rakip takımda olursa şiddetli bir şekilde yuhalayacaklardır. Young Boys taraftarları için kulak tıkacı fena olmaz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY 3-1 KAZANIR"

İkinci maç için tahmini sorulan Adili, "Galatasaray 3-1 kazanır." diye konuştu.

"Galatasaray her zaman kalbimde kalacak. Hiçbir şey değişmedi ve değişmeyecek" diyen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı dönemde sakatlıkları nedeniyle kulüpteki fizyoterapist ve antrenörlerle çok fazla zaman geçirdiğini ve iletişimlerinin devam ettiğini söyledi.

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