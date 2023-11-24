Ender Arslan: "Fikstürün avantajlı maçlarına geliyoruz"

Çağdaş Bodrumspor Başantrenörü Ender Arslan, Bahçeşehir Koleji maçı öncesi konuştu. Arslan, "Fikstürün bizim adımıza biraz daha avantajlı maçlarına doğru geliyoruz" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ender Arslan: 'Fikstürün avantajlı maçlarına geliyoruz'
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24 Kasım 2023 12:59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Menteşe Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanacak müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan Çağdaş Bodrumspor'un başantrenörü Ender Arslan üst üste gelen mağlubiyetlerin, takımın moralini bozmadığını söyledi.

Dönem dönem hataları olsa da genel anlamda her geçen hafta daha iyiye gittiklerini belirten Arslan, "Kazanabilmemiz daha mümkün olan maçlar da geliyor. Açıkçası fikstürün bizim adımıza biraz daha avantajlı maçlarına doğru geliyoruz." dedi.

İç sahada hedeflerinin ligde her takımla mücadele edip kazanmak olduğunu vurgulayan Arslan, iç sahada oynadıkları bütün maçları kazanmak istediklerini kaydetti.

Bahçeşehir Koleji'nin ligin önemli yatırım yapan ciddi bütçeli takımlarından biri olduğunu anlatan Arslan, takımın hazır olduğunu ve seyircileri maça beklediklerini ifade etti.

Takım oyuncularından Christopher Tirrell Warren ise Bodrum'u çok sevdiğini ve her maçta takımın daha iyiye gittiğini söyledi.

Profesyonel oyunculuk hayatında 15-16 takımda oynadığına işaret eden Warren, "Daha önce Süper Lig'de de oynadım. Takım olarak her maçta deneyimlerimizin üzerine koyarak devam ediyoruz. Daha rahat kazanacağımız maçları oynayacağımız günler yakın." diye konuştu.

Şu an lig hakkında bir şey söylemek için erken olduğunu anlatan Warren, hedeflerini play-off olarak koyduklarını dile getirdi.

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