Ender Arslan basketbol kariyerini noktaladı

Türk basketbolunun önemli isimlerinden Ender Arslan, 38 yaşında aktif basketbol kariyerini Frutti Extra Bursaspor formasıyla noktaladı.



Yeşil-beyazlı formayla ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasında OGM Ormanspor'a karşı mücadele eden Ender Arslan, oyunculuk kariyerindeki son maçında 13 sayı kaydetti.



Karşılaşma öncesinde Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, takım kaptanı Ender Arslan'a plaket verirken, bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti. Genel menajer Nedim Yücel tarafından da Ender Arslan'a takımın imzalı forması hediye edildi.



Duygu dolu anlar yaşayan Ender Arslan, takım arkadaşları, teknik heyet ve yöneticiler tarafından ayakta alkışlandı.



Uzun yıllar Türk basketboluna hizmet veren deneyimli oyuncunun 10 numaralı forması, Bursa ekibinin antrenmanlarını gerçekleştirdiği Barış Spor Salonu'na asıldı.



- A Milli Takım'la dünya ikinciliği yaşadı



Basketbola 9 yaşında Anadolu Efes altyapısında başlayan Ender Arslan, 17 yaşında A takıma yükseldi.



Kariyerine Avrupa'da Union Olimpija, TAU Ceramica ve Panionios formaları giyerek devam eden Ender Arslan, 2007 yılında Türkiye'ye dönerek tekrardan Anadolu Efes'te oynamaya başladı. Burada takım kaptanlığını da yapan, 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Ender Arslan, 2011 yılından sonra sırasıyla Galatasaray, Darüşşafaka ve Türk Telekom için ter döktü.



Aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nın da efsane isimleri arasına ismini yazdıran Ender Arslan, 2010 yılında dünya ikinciliği sevinci yaşadı.



Son olarak 2019-2020 sezonunda Frutti Extra Bursaspor'a gelen Ender Arslan, aktif basketbol kariyerini noktaladı.



