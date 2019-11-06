Enatron, 1907 Fenerbahçe Espor'da

VFŞL'nin başarılı ekiplerinden 1907 Fenerbahçe Espor kadrosunda değişikliğe gitti. Dün Royal Youth'tan ayrılan başarılı koç Enatron, sarı lacivertli ekibe transfer oldu.



Mevsim başında kağıt üzerinde iyi bir kadroya sahip gibi gözüken FB, 2020 Kış Mevsimi süresince oyuncularını ve teknik ekibini güncellemeye devam ediyor. En son olarak alt koridoruna HolyPhoenix-Farfetch ikilisini transfer eden takım, koç rolünü de güçlendirdi.



Baktığımızda FB'nin performans olarak hiç de fena oynamadığını fakat draft konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadığını söylemek mümkün. Kış Mevsimi Şampiyonluğu için adeta gözünü karartan FB, RYL'in başarılı koçu Enatron ile elini çok daha fazla güçlendirdi.



Enatron'un Royal'de birçok başarı elde ettiğini ve Worlds tecrübesi de bulunduğunu eklemek gerekiyor. Yaratıcı tercihleri ve oluşturduğu etkili kompozisyonlarla Royal'in yükselmesinde büyük bir rol oynayan koçun aynı etkiyi FB'de de gösterip gösteremeyeceğini hep beraber göreceğiz.



HolyPhoenix ile başarılı koç ise RYL'de beraber çalıştıktan sonra tekrar FB'de bir araya gelmiş oldu. Takımın bu değişiklik sonrası ortaya koyacağı performans da kritik. Önümüzdeki hafta GAL ve RYL ile mücadele edecek olan FB'nin henüz SUP ve DP eşleşmeleri duruyor. (Playerbros)



