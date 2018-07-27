En yeni cuma mesajları, Mübarek cuma günü için ayetli, dualı mesajlar

Cuma mesajlarını, cuma dualarını ve anlamlı, kısa cuma sözlerini sizler için bir araya getirdik. Müslüman alemi için en anlamlı günlerden biri olan cuma günü için herkesin birbirine gönderdiği anlamlı cuma mesajları var. Bu mesajlara ulaşmanız için bir haber hazırladık.

27 Temmuz 2018 03:05
En yeni cuma mesajları, Mübarek cuma günü için ayetli, dualı mesajlar
Bugün diğer günlerden farklıdır. Cuma günü, Müslümanlar için haftanın en değerli günüdür. Bu özel günde sevdiklerinize hangi mesajları göndereceğiniz konusunda kararsız kalıyorsanız, en beğenilen cuma mesajlarını sizler için bir araya getiriyoruz. Cuma mesajları ve cuma duası ile sevdiklerinizi unutmayın. Hiçbir zaman popülaritesini kaybetmeyen Cuma mesajlarını sizler için araştırdık. Birbirinden güzel, anlamlı ve kısa şekilde Cuma mesajlarını ve dualarını sizler için derledik. Cuma günü islam aleminin en önemli günlerinden birisdir. Müslümanların haftalık bayramı olan bu mübarek günde Camiileri doldurur Cuma namazını kılarız. Bu güzel günde yakınlarımızdan arkadaşlarımızdan en güzel Cuma günü mesajları gelir veya whatsapp en güzel resimli Cuma mesajları gelerek cumamız tebrik edilir.
İŞTE CUMA MESAJLARI

RESİMLİ CUMA MESAJLARI



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 27 TEMMUZ

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla'ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

- Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

- Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

- Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim

- Ayakları şişerdi, o öpülesi ayakları. Ama bizim gibi sabahlara kadar gezmekten değil, sabaha kadar ibadet etmekten. Az yerdi, ama bizim gibi rejim yapmak için değil, fakirliği seçtiğinden. Gece gündüz ağlardı, o ağlayınca meleklerin gözleri dolardı ama bizim gibi pembe diziler yüzünden değil, Mevlaya olan aşkından. Ne kadar farklıyız değil mi Allah rasülünden. Mevla bütün amellerimiz ve niyetlerimizle ona benzemeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı cumalar.



CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ NELERDİR? 

1 - Gusül abdesti
2 - Temiz ve güzel elbiseler giymek
3 - Güzel koku sürmek
4 - Dişleri misvaklamak
5 - Namaz vakti gelmeden önce cami de hazır cuma namazını beklemek
6 - Kehf suresini okumak
7 - Sürekli du, etmek
8 - Sürekli Peygambere salavat getirmek





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