Haber Tarihi: 07 Ocak 2023 05:13 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 07:17

En ucuz sigara zamlı fiyat, en pahalı sigara zamlı fiyatları kaç Türk Lirası oldu? (07 Ocak Cumartesi)

Sigara fiyatları zamlı 2023 olarak ne kadar? Sigara fiyatları nedir? Hangi sigaraya zam geldi, en ucuz sigaranın fiyatı nedir araştırmaları ile birlikte zamlı sigara fiyatları sonrası hangi sigaranın kaç para olduğu araştırılıyor. 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi oranı ile birlikte güncel zamlı sigara fiyatları araştırılıyor. Bu gelişme üzerine insanlar yeni sigara zamlarını ve fiyatlarınıu merak etmeye başladı. İşte gelişmeler...

En ucuz sigara zamlı fiyat, en pahalı sigara zamlı fiyatları kaç Türk Lirası oldu? (07 Ocak Cumartesi)
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Sigara, bir tütün mamülüdür. Kıyılmış tütünün kağıda sarılıp yakılarak dumanının ciğerlere çekilmesiyle içilmesidir. Sigara sağlığa zararlı bir maddedir. Çok fazla sigara içildiğinde bir çok organa zararı bulunmaktadır.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2023

6 Ocak 2023 tarihi itibariyle bazı markalara 4 TL civarında zam yapıldı.

Türkiye'de sigara fiyatları merak ediliyor. Sigara fiyatları her yıl içinde 2 kez zamlanıyor ve yeni fiyatların neler olacağı merakla araştırılıyor. Ülkemizde bir çok farklı marka sigara satılıyor. Satılan sigaralar ücreti karşılığında satın alınarak tüketici ile buluşuyor. Sigara içenler kadar sigarayı bırakmakı isteyenler de bulunuyor. Sigarayı bırakmak isteyenler için yapılan uyarılar dikkate alınarak uygulanmaya çalışılıyor.
6 OCAK 2023 ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Türkiye Tekel Bayileri Platformu'nun açıklamasına göre, sigara çeşitlerine 3,5 lira ile 4,5 lira arasında zam yapıldı.

Fiyat artışı sonrası en ucuz sigara ve en pahalı sigaraların fiyatlarınde değişiklikler yaşandı.

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.

SİGARA BIRAKMA YOLLARI


Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.

Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.

Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.

ÖTV ZAMMININ AYRINTILARI

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldı

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.

SİGARAYI BIRAKINCA VÜCUDUMUZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NEDİR?

Sigara bu kadar etkili ve tehlikeli bir madde olmasına karşın, bırakıldığı durumda vücudumuzda belirgin olumlu değişiklikler olmaktadır. 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 hafta - 3 ay sonra kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1 - 9 ay sonra öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır, 1 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır, 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır, 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi, içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner.

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