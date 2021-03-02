En pahalı 500 futbolcunun piyasa değeri yüzde 10 düştü

Yeşil sahaların en değerli 500 futbolcusunun tahmini piyasa değeri koronavirüs salgını sürecinde yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti

Haber; AA
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En pahalı 500 futbolcunun piyasa değeri yüzde 10 düştü
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02 Mart 2021 14:37
Yeşil sahaların en değerli 500 futbolcusunun tahmini piyasa değeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 10'un üzerinde düştü.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, en değerli 500 oyuncunun Şubat 2020-Şubat 2021 tarihleri arasındaki toplam piyasa değeri 20 milyar 714 milyon avrodan 18 milyar 515 milyon avroya geriledi. Futbolcuların piyasa değerinde kayıp, yüzde 10,6'yı buldu. İlk 100 futbolcunun tahmini piyasa değeri ise 8 milyar 41 milyon avrodan 7 milyar 230 milyon avroya düştü.

İlk 500 futbolcu arasında yer alan İspanya La Liga oyuncularının değeri 1 milyar 400 milyon avro, İngiltere Premier Lig oyuncuları ise 1 milyar 100 milyon avro değer kaybetti. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da forma giyen oyuncuların ise değeri 400-500 bin avro düşüş yaşadı.

- En değerli oyuncu Mbappe 

En değerli futbolcu ise 15 milyon avroluk düşüşe rağmen 185 milyon avroluk piyasa değeriyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız yıldız oyuncusu Kylian Mbappe oldu. 

İkinci sırayı ise 125 milyon avroluk tahmin piyasa değeriyle Tottenham'ın İngiliz santraforu Harry Kane ve Manchester Cityli Raheem Sterling paylaştı.

- "Futbolcu değerleri kötü etkilendi"

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Kovid-19 nedeniyle futbol ekonomisinde daralma yaşanıyor. Birçok kulüp transfer yapmak yerine kulübü döndürmeye uğraşıyor. Bu da futbolcuların değerlerini olumsuz etkiliyor. Kovid-19 salgının bitmesinin ardından futbol ekonomisinin yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

En değerli 10 oyuncu arasında şu isimler yer alıyor:

Oyuncu

 Kulüp

 Değer (Avro)

 Fark (+ / - avro)
Kylian Mbappe

 PSG

 185 milyon

 - 15 milyon 
Harry Kane

 Tottenham

 125 milyon

 + 1 milyon
Raheem Sterling

 Manchester City

 125 milyon

 - 8 milyon
Jadon Sancho

 Borussia Dortmund

 118 milyon

 - 12 milyon
Neymar

 PSG

 115 milyon

 - 10 milyon
Muhammed Salah

 Liverpool

 115 milyon

 - 7 milyon
Marcus Rashford

 Manchester United

 115 milyon

 + 3 milyon
Kevin De Bruyne

 Manchester City

 114 milyon

 - 7 milyon
Trent Alexander-Arnold Liverpool

 111 milyon

 + 4 milyon
Sadio Mane

 Liverpool

 110 milyon

 - 10 mil


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