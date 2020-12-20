En özel gol sevinci: Mane'den genç taraftara jest

Liverpool'un süper yıldızı Sadio Mane, daha önce bir taraftarla yaptığı konuşmada kendisinden istenen sevinci yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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En özel gol sevinci: Mane'den genç taraftara jest
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20 Aralık 2020 17:29
Liverpool, Crystal Palace karşısında 7-0'lık skorla kazandı. Sadio Mane'nin maçtaki gol sevinci ile ilgili detaylar sonradan ortaya çıktı.

Senegalli oyuncu, bir taraftarla yaptığı görüntülü konuşmada gol attığı zaman yapabileceği bir gol sevinci istedi.

GOL SEVİNCİ TAVSİYESİNE UYDU

Genç Liverpoollu işaret parmağını öperek gökyüzünü gösterdi ve "Büyükbabam için" dedi. Crystal Palace ağlarını 35. dakikada sarsan Mane tam da taraftarın istediği hareketi yaptı ve gökyüzünü gösterdi.

İkili arasındaki görüntülü konuşma, bu gol sevinci sonrası sosyal medyada viral oldu.







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