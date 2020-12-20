En özel gol sevinci: Mane'den genç taraftara jest

Liverpool, Crystal Palace karşısında 7-0'lık skorla kazandı. Sadio Mane'nin maçtaki gol sevinci ile ilgili detaylar sonradan ortaya çıktı.Senegalli oyuncu, bir taraftarla yaptığı görüntülü konuşmada gol attığı zaman yapabileceği bir gol sevinci istedi.Genç Liverpoollu işaret parmağını öperek gökyüzünü gösterdi ve "Büyükbabam için" dedi. Crystal Palace ağlarını 35. dakikada sarsan Mane tam da taraftarın istediği hareketi yaptı ve gökyüzünü gösterdi.İkili arasındaki görüntülü konuşma, bu gol sevinci sonrası sosyal medyada viral oldu.