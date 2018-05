Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile yaptıkları iş birliğinde down sendromlu futbolunu Türkiye'de başlatma kararı aldıklarını söyledi.Gürsoy, yaptığı açıklamada, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında engelli futboluna destek verdiğini belirtti.TFF olarak engelli spor federasyonlarıyla futbol branşını geliştirmek, dünya standartlarının üstüne çıkarmak için iş birliği yaptıklarını dile getiren Gürsoy, "Bu aslında dünya spor literatüründe ilk kez olan bir konu. UEFA'nın bu konuda rol model olarak birçok üye ülkeye bizi göstermesi çok önemli." dedi.Gürsoy, Türkiye'de her kesime futbol oynayabilme fırsatı sunmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun değerli başkanı Birol Aydın ile TFF arasında yaptığımız stratejik iş birliğinde artık down sendromlu futbolun da Türkiye'de başlamasının kararı alınmış oldu." ifadesini kullandı.Alanya'da bu hafta seçmelerin yapılacağının bilgisini veren Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Daha sonra oluşturulacak milli takım, TFF'nin Riva'daki tesislerinde hem mart hem de nisan ayının ortasında iki kamp yaparak Avrupa Down Sendromlular Futbol Şampiyonası'na gidecek. Herkes 'Daha çok yeni.' diyebilir. 2006'da sadece 20 kişilik bir ampute futbol kadrosu vardı. Bugün 500 kişilik dünyanın en büyük ligine sahibiz. Dünyanın en başarılı ülkesi haline geldik. Dolayısıyla down sendromlu futbolunu da başlatmış olmaktan gerçekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."Ömer Gürsoy, down sendromlu futbolunda hedeflenen başarıya yakın zamanda ulaşılacağına inandıklarını dile getirerek, şunları aktardı:"Stratejik iş birliği yaptığımız federasyonlarla kurduğumuz çalışma modelinde şu çok önemli; TFF olarak kaynağı veriyoruz, ne isterseniz yapın demiyoruz. Biz ne istersek onu yapın da demiyoruz. Bir denge buluyoruz. Dünyadaki tüm gelişmeleri izleyip değerlendirerek ortak bir strateji geliştiriyoruz. Dünyadaki down sendromlu futbolun trendini yakından izledikten sonra bir yol haritası, strateji geliştirerek, kısa sürede mesafe alacağımızı düşünüyorum."TFF'nin, engelli futbolunun gelişimindeki rolünü anlatan Ömer Gürsoy, "Engelli futbolunun kaderi TFF ile kesiştiği noktada değişmiştir. Bu çok nettir." ifadesini kullandı.Türkiye'nin engelli futbolunda daha önce söz sahibi bir ülke olmadığına işaret eden Gürsoy, gelinen noktayı şöyle özetledi:"İşitme engelliler futbolunda Avrupa şampiyonluğu, iki dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu geldi. Ampute futbolda zaten dünyanın en büyük organizasyonuna sahibiz. Avrupa'nın tek ligi olan ülkesiyiz. İki Avrupa kupası şampiyonluğu, iki dünya üçüncülüğünün arkasından kamuoyunun yakından takip ettiği İstanbul'da Avrupa şampiyonluğu geldi. Sesi görenler futbolunda bundan yaklaşık 5 yıl önce ligleri oluşturmuştuk. Avrupa üçüncülüğü, şampiyonluğu ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eder bir duruma geldik."Gürsoy, Çinli filozof Lao Tzu'nun, "Bir testi yaparsın çamurdan, içindeki boşluktur onu yararlı kılan." sözüne atıfta bulunarak, "Testinin oluşturduğu ham madde biz değiliz. Bu kesinlikle engelli sporcular, federasyonlar ve kulüpler. TFF, boşluk görevini üstlenen bir modeli oluşturdu. Bunu yaparken de yıllar içerisinde finansal desteklerimizin yanı sıra iletişim, teknoloji, sponsorluk, kamp, malzeme desteği sağladık." diye konuştu.TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den en alt kademedeki çalışana kadar herkesin engelli futboluna her zaman sevgisini, desteğini verdiğinin altını çizen Ömer Gürsoy, "O yüzden de başkanımız, Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunun hemen ardından Riva'da verdiği yemekte 'Kimse yokken biz vardık.' dedi. Dolayısıyla TFF, kimse yokken her zaman vardı. Bu cümlenin diğer anlamı da şudur; 'Kimse olmasa da TFF yine engelli futbolunun yanında olacak.' demektir." değerlendirmesini yaptı.Gürsoy, Ampute Milli Takımı'nın elde ettiği Avrupa şampiyonluğunda TFF'nin payına değinerek, şunları kaydetti:"Engelli futbolunda amputenin özeline geldiğimizde yıllar öncesinde sadece 20 kişilik ampute futbol yapısı vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde gazilere yönelik yapılandı. Bunun sivil alana açılması, illerde kulüplerin oluşması TFF'nin yönetim kurullarından alınan kararlar neticesinde oldu. Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna finansal destek sağladık. İlk etapta 7 takım oluştu. Sonra ligler kuruldu, maçların televizyondan yayınlanması sağlandı. Bu durum ilgili federasyonlarla yaptığımız iş birliğinin bir ürünü. Bu bir günde olmamıştır, tesadüfi değildir."Ömer Gürsoy, engelli futbolunun gelişimi için her yıl yeni strateji ürettiklerini belirterek, "Sayın Başkanımız Yıldırım Demirören'in 'Dünyanın en başarılı ülkesi yapın.' talimatıyla bütün bu çalışmaları rahatlıkla yapabilme şansına sahip olduk." ifadesini kullandı.Demirören'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında geçmişe dönük çalışmaların yanı sıra geleceğe yönelik yeni stratejilerin ipuçlarının yer aldığını dile getiren Gürsoy, "Bunların en önemlileri, daha üst seviyede uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak, başarıyı korumak. Profesyonel sponsorluklarla engelli spor federasyonlarının kendi ayakları üzerinde duracak yapılara kavuşmalarını sağlamak." diye konuştu.Ömer Gürsoy, TFF'nin Riva'daki tesislerinin engelli milli futbol takımlarına uğurlu geldiğine değindi. Burada kamp yapan görme, işitme engelli ve ampute futbol takımlarının şampiyonluklar elde ettiğini dile getiren Gürsoy, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na da Riva'nın ev sahipliği yaptığını hatırlattı.Gürsoy, Dünya Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nın mart ayının ilk haftasında Riva'da hazırlık turnuvasına katılacağını sözlerine ekledi.