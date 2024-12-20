En-Nesyri, Mourinho ile zirveye!

Fenerbahçe'nin 19 milyon euroluk transferi Youssef En-Nesyri, sonunda kendini buldu.
Eleştirilen ama buna rağmen Jose Mourinho'nun 'Satılmasın' dediği Faslı santrfor, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.
10 GOLLÜK KATKI
Başakşehir sınavında dublesiyle maçı kazandıran 27 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla 23 maçta tabelaya 10 gollük katkı yaptı.
ZİRVEYİ DOMİNE EDİYOR
1.88'lik boyuyla hava toplarında etkisini ortaya koyan yıldız futbolcu, bu sezon Avrupa'nın 10 Ligi ve Avrupa kupalarında attığı 6 kafa golüyle Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek ile beraber zirveyi domine ediyor.
3'TE 1'İ KAFAYLA
Ligde kafayla 4 kez fileleri bulurken uluslararası arenada da 2 gol kaydetti. Listenin üçüncü sırasında ise Mönchengladbach'tan Tim Kleindienst (5) yer aldı. Youssef En-Nesyri, kariyerinde rakip fileleri 101 kez sarstı. Bunların 32 tanesini yani 3'te 1'ini kafa vuruşlarıyla ağlara yolladı.
Eleştirilen ama buna rağmen Jose Mourinho'nun 'Satılmasın' dediği Faslı santrfor, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.
10 GOLLÜK KATKI
Başakşehir sınavında dublesiyle maçı kazandıran 27 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla 23 maçta tabelaya 10 gollük katkı yaptı.
ZİRVEYİ DOMİNE EDİYOR
1.88'lik boyuyla hava toplarında etkisini ortaya koyan yıldız futbolcu, bu sezon Avrupa'nın 10 Ligi ve Avrupa kupalarında attığı 6 kafa golüyle Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek ile beraber zirveyi domine ediyor.
3'TE 1'İ KAFAYLA
Ligde kafayla 4 kez fileleri bulurken uluslararası arenada da 2 gol kaydetti. Listenin üçüncü sırasında ise Mönchengladbach'tan Tim Kleindienst (5) yer aldı. Youssef En-Nesyri, kariyerinde rakip fileleri 101 kez sarstı. Bunların 32 tanesini yani 3'te 1'ini kafa vuruşlarıyla ağlara yolladı.