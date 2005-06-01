En iyi takım sahibi, Steve Ballmer seçildi!

NBA bünyesinden birçok kişinin katıldığı bir ankette, LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer ligin en iyi takım sahibi seçilirken, en kötüsü Sacramento Kings'in sahibi Vivek Ranadive seçildi.



The Athletic'ten Mike Vorkunov'a göre ankete katılanlar arasında 13 yönetici, 10 ön büro personeli ve altı scout bulunuyordu.



Ballmer 20.5 oyla birinci sırada yer alırken, kendisini Miami Heat sahibi Micky Arison (14 oy), Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban (11 oy), Golden State Warriors sahipleri Joe Lacob ve Peter Guber (10.5 oy), Boston Celtics sahipleri Wyc Grousbeck ve Steve Pagliuca (8 oy) ve San Antonio Spurs sahibi Peter Holt (8 oy) takip ettiler.



Bir yönetici, Vorkunov'a, "Ballmer en iyisi, çünkü kendisine takımın ihtiyacı olan şeyi söylediğinizde, hemen gerçekleştiriyor." şeklinde konuştu.



Başka bir scout ise, "Ballmer'ın 1 numarada olduğunu söyleyebilirim. Coşkusu, para harcama isteği, Clippers'la yaptıkları, Los Angeles'a girmesi, kendi kimliğini yaratması ve şimdi kendi binasını inşa etmesi, harika şeyler." ifadelerini kullandı.



EN KÖTÜLERİ RANADIVE, SARVER VE DOLAN



Ranadive (23.5 oy), Phoenix Suns sahibi Robert Sarver (23 oy) ve New York Knicks'in sahibi James Dolan (21 oy) ligin en kötü üç takım sahibi seçildi. Başka hiçbir takım sahibi, beşten fazla oy almadı.



Bir yönetici, Ranadive hakkında şu açıklamayı yaptı:



"İyi niyetli biri ama basketbolcuları almak ve işlerini yapmalarına izin vermek açısından bakarsanız, hem kötü basketbolcuları alıyor hem de işlerini yapmalarına izin vermiyor. Bu kötü bir kombinasyon."



Kings, Ranadive'in yönetimi altında (2005-06 sezonundan bu yana) asla .500 üzerine veya playofflara çıkamamış, ekip 2013-14 sezonundan bu yana yalnızca bir kez 33'ten fazla maç kazanabilmişti.



