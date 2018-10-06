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En iyi stadyumlar FIFA19'da mı, PES19'da mı?



Futbolla ilgilenenlerin mutlaka oynadığı FIFA19 ve PES19, bu kez stadyum yarışında! Biz seçmekte zorlandık! FIFA19'da mı, PES19'da mı stadyumlar daha iyi?..

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