'En İyi Çıkış Yapan Sporcu' ödülü Ersin Destanoğlu'nun

11. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülünün sahibi oldu.
Ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yapan Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti.
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülünün sahibi oldu.
Ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yapan Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti.