"En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülü Ersin Destanoğlu'nun

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülünün sahibi oldu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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'En İyi Çıkış Yapan Sporcu' ödülü Ersin Destanoğlu'nun
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21 Aralık 2021 14:06
11. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülünün sahibi oldu.

Ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yapan Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti. 
 

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