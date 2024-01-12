En İyi Borsa Uygulaması - 2024

Borsa takibi ve finans sektöründeki gelişmeler denince akla ilk gelen uygulamaların başında Investing geliyor. Yıllardır borsa alanında en çok kullanılan ve birçok otoriteye göre en iyi borsa uygulaması olarak bilinen Investing.com, uygulama içindeki birçok özellik ve araç yardımıyla kullanıcılarına hizmet veriyor. Canlı ve anlık verilerle birlikte hisse senetlerinden para birimleri ve döviz kurlarına; faiz oranlarından özelleştirilmiş listelere kadar birçok finans işlemini Investing uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. S&P 500, Nasdaq ve Borsa İstanbul gibi dünyanın en büyük finans kuruluşlarınından anlık verileri görüp takip edebileceğiniz Investing.com uygulaması, en iyi borsa uygulaması olarak ilk sırada yer alıyor.

Android ve iOS platformlarında kullanılabilen TradingView uygulaması en iyi borsa uygulamaları listesinde ikinci sırada yer alıyor. Uygulama ile hisseleri grafiklerle detaylı olarak analiz edebilirken borsa alanında yeniyseniz profesyonel profilleri takip ederek tüyolar alabilirsiniz. Basit ve anlaşılır arayüzü sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan TradingView, dünyanın en büyük finans kuruluşlarını takip etmenize olanak sağlar. Ayrıca kendi listenizi oluşturabilir ve takip edebilir, isterseniz anlık değişimleri bildirimlerle mobil cihazınıza alabilirsiniz.

Midas



En iyi borsa uygulamaları listesinin üçüncü sırasında anlık verilerin takibinin yanı sıra hisse alım satım seçeneğini de kullanıcılara sunan Midas bulunuyor. Bu uygulama ile Borsa Istanbul'dan olduğu gibi yabancı borsalardan da hisse senedi alma imkanına sahip oluyorsunuz. Sadece güncel veriler değil Midas sayesinde herhangi bir şirketin geçmişe dair hareketlerini de incelemek mümkün.

CepFinans uygulaması ile beraber yapmış olduğunuz tüm yatırımlar anlık olarak tek bir uygulama üzerinden takip edilebilir. Aynı zamanda satın almak istediğiniz hisse senetlerinin teknik analizlerine ulaşmanız da bu uygulama ile çok basit. Borsaya yeni başlayanlar için de oldukça kullanışlı olan CepFinans uygulaması, sohbet sekmesi sayesinde diğer kullanıcıların da fikirlerini ve önerilerini görebilmenizi sağlıyor.

Forex



Borsa konusuna uzak olanların da ismini muhtemelen en çok duyduğu uygulamalardan birisi olan Forex, en iyi borsa uygulamaları arasında yer alıyor. Yatırımcılara birçok araç sunan uygulamanın Türkçe dil seçeneği de mevcut. Güncel döviz kurlarının yanı sıra canlı borsa verilerini de anlık olarak takip edebilmenizi sağlayan Forex Trader, kullanıcılara favori hisseler gibi listeleri de oluşturma imkanı sunuyor. BIST ve VİOP işlemlerini de Forex uygulaması üzerinden yapabileceğiniz gibi döviz, altın ve kripto para sektöründeki gelişmeleri de anlık olarak takip edebileceksiniz. Android ve iOS mağazalarından Forex uygulamasını indirip ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.