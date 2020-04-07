En İyi 5 Görüntülü Görüşme (Video Konferans) Uygulaması

Dünya çapındaki işletmelerin en çok tercih ettiği görüntülü konferans uygulamaları hangileri ve neden bu kadar çok tercih ediliyorlar? Bu yazımızda ise bu soruların yanıtlarına ve en çok tercih edilen 5 görüntülü konferans uygulamasına yakından bakacağız.Zoom Cloud Meetings, iş ekiplerinin ve müşterilerin fiziksel konumlarına bakmaksızın bağlantıda kalmaları için kolay bir yoldur. Uygulama mağazalarından ücretsiz bir şekilde edinebileceğiniz bu uygulama, kullanıcılarına yüksek kaliteli video, ses, ekran paylaşımı ve platformlar arası anlık mesajlaşma sunar. Hem bulut toplantısı hem de web seminer yazılımını sunan Zoom Cloud Meetings; Wi-Fi, 4G LTE ve 3G ağları üzerinden çalışır. Ayrıca bu uygulama, masaüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ve cep telefonlarında kullanımı desteklemektedir.Kullanımı kolay bir toplantı aracı olan Free Conference Call, çevrimiçi toplantıları HD ses, video konferans ve ekran paylaşımı ile yapma esnekliğini ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca uygulamanın bir diğer dikkat çeken özelliği ise 1000'e kadar katılımcı için ücretsiz sesli konferans ve ekran paylaşımlı çevrimiçi toplantılara izin vermesi diyebiliriz.Pek çoğumuzun bir dönem illa ki kullandığı Skype, kısaca internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan bir yazılımdır. Milyonlarca kişinin ve işletmelerin en çok tercih ettiği görüntülü görüşme uygulaması olan Skype, bire bir ücretsiz görüntülü ve sesli çağrı yapma, grup çağrıları yapma, anlık mesaj gönderme ve dosya paylaşma gibi pek çok özelliği beraberinde sunuyor. Ayrıca, genel olarak ücretsiz olan bu Skype'ta, bir miktar ücret ödeyerek telefonlara çağrı yapabilir ve SMS gönderebilirsiniz.Kısaca özetlemek gerekirse GoToMeeting, 25 kişiye kadar online toplantılar yapmaya ve görüntülü sohbetlere imkan sağlayan bir video konferans yazılımıdır. Video konferans sırasında ekran paylaşımı da yapabileceğiniz bu sistem, ilk 1 ay için ücretsiz kullanılabiliyor fakat normal fiyatının diğer uygulamalara göre biraz daha pahalı olduğunu söylemek mümkün.Google'ın normal insanlar için tasarladığı Hangouts'un piyasada pek tutunamadığını söylemen münkün, ancak Hangouts Meets'in pek çok işletme tarafından oldukça beğenildiğini ve tercih edildiğini söylemek mümkün. Aynı anda 30 kişi ile görüşme imkanı sunan uygulama, HD ses ve görüntü desteğini de beraberinde sunuyor.