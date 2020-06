En güzel kız bebek isimleri 2020, Kur'an-ı Kerim'de geçen kız isimleri

En güzel kız isimleri ile birlikte Kuran'ı Kerim'de geçen kız isimlerini derledik. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bazı kişilerin isimlerini değiştirmiş, "bundan sonra senin adın ... olsun. Sana seslenen kişiler, ... desin." diyerek telkinde bulunmuştur. Bunun amacı, anlamı güzel olmayan isim ya da çağrışımlardan uzak durmaktır. Bu nedenle isimlerin anlamları da, ismin güzelliği kadar önemlidir. Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alma hayali kuran her evebeyn için hayat kervanına katılacak çocuğuna isim koymak deyince akan sular durur. Çünkü evladınızın ömür boyu taşıyacağı bir durum olmasından ötürü son derece meşakkatli ve yorucu bir süreç olmakla beraber, erkek bebek isimleri titizlikle irdelenmesi gereken konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu gerçek de asla akıldan çıkarılmamalıdır ki, binbir türlü emekle besleyip büyüteceğiniz evladınız için tercih edeceğiniz isim; onun yaşamının belirli bir şekle girmesinde etkin rol oynayacak, düşünceleri, duyguları ve davranışları üzerinde yadsınamaz etkisi olacaktır. Her yönüyle çocuğunu gerek dünyada gerekse ahirette sağlam biçimde temsil etmesi bakımından en doğru kararı verebilmek arzusu içerisinde olan anne ve babalara özel Kuran'da geçen erkek bebek isimleri seçeneklerine içeriğimizden erişebilirsiniz. İşte, bir yandan dini ölçütlere makul gelmesine diğer taraftan ise toplumsal kıstaslar denk düşmesine özellikle dikkat eden anne babalar kuran'ı Kerim'de geçen isimleri araştırıyor. İşte Kuran'ı Kerim'de geçen erkek isimleri...Azra: Azra, Medine'nin bir diğer adıdır. Azra: Azra, Medine'nin bir diğer adıdır. El değmemiş anlamına gelmektedir.Aleyna: Sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelen Aleyna ismi, Kuran'ı Kerim'de geçen ve ebeveynler tarafından kız bebeklere çok sık verilen bir isimdir.Asel: Cennetteki bal anlamı taşıyan Asel ismi, Muhammed suresinde geçmektedir.Aden: Aden ismi, Allah'ın yasakladığı kavim isimlerindendir. Had ve Necm suresinde yer almaktadır.Atiye: Bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılan Atiye, Haci Hicr, Araf ve Taha surelerinde geçmektedir.Asi: Dik başlı, baş kaldıran anlamlarında kullanılan Asi ismi, hem kız hem de erkek bebeklere verilmektedir. Bakara 283 ve İnsan 27. ayetlerinde yer almaktadır.B HarfiBeyza: Ak, beyaz, günahı olmayan anlamlarına gelmektedir.Benan: Enfal ve Kıyamet surelerinde yer alan Benan, parmakla gösterilen kişi demektir. Hem kız hem de erkek bebeklere verilmektedir.Benna: Yapı kuran kişi demektir. Sad suresi 37. ayette yer alıyor.Beyna: İyi ve kötünün arasında kalmış anlamına gelen Beyna ismi, Zuhruf suresinin 32. ayetinde yer almaktadır.Bereket: Bolluk anlamı taşıyan Bereket hem kız hem de erkek bebeklere verilmektedir. Araf ve Hud surelerinde yer almaktadır.C HarfiCennet: İyilik yapan kişilerin sonu olmayan mutluluğa kavuşacakları yer anlamına gelir. Toplam 62 ayette yer almaktadır.Kuranda Geçen Kız İsimleriD HarfiDuhan: Duhan ismi, kıyamet gününde ortaya çıkacak olan duman demektir.Duha: Hem kız hem de erkek bebeklere verilen Duha ismi, kuşluk vakti anlamında kullanılmaktadır.Dünya: Birçok ayette yer alan Dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelmektedir. Aynı zamanda hayal ve düşünce anlamında da kullanılmaktadır.E HarfiEcrin: Allah'ın hediyesi olan sevap anlamını taşır. Türkiye'de doğan kız bebeklere en çok verilen isimlerden biridir.Ebrar: Hayırsever, iyiliksever anlamına gelen Ebrar, hem kız hem de erkek bebeklere verilmektedir.Esra: Karanlıkta yol gösteren anlamı taşıyan Esra, İsra suresinde yer almaktadır.Elif: İnce ve uzun boylu kız anlamına gelen Elif, aynı zamanda arap alfabesinin ilk harfidir.Ela: Farsça kökenli bir isim olarak bilinen Ela, göz rengi olarak bilinmektedir.Eda: Bakara 178 ve Meryem 59. ayetlerde yer alan Eda ismi, davranış ve tutum anlamlarında kullanılmıştır.Emine: Bakara, Araf ve Nahl surelerinde geçen Emine ismi, güvenilir anlamı taşımaktadır.Ezel: Başlangıcı olmayan anlamında kullanılan Ezel, kız ve erkek bebeklere verilmektedir.Emel: Gerçekleştirilmesi beklenen ve istenen anlamına gelen Emel ismi, Hicr ve Kehf suresinde yer almaktadır.Evsa: Emreden anlamında kullanılan Evsa Meryem suresinde geçmektedir.Evla: Meryem ve Nisa surelerinde geçen Evla, daha iyi olmak anlamı taşır.F HarfiFeriha: Ferahlığa erişmek anlamında kullanılan Feriha ismi, Tevbe ve Bakara surelerinde geçmektedir.Kuran'da Geçen Kız Bebek İsimleriH HarfiHacer: Kabe'nin duvarındaki siyah olarak adlandırılan Hacer ismi, kuranda birden fazla geçmektedir.Havva: Yaratılan ilk kadın olarak geçmektedir.Hüsna: Allah'ın isimlerinin genel adı olan Hüsna, Kur'an-ı Kerim'mde birçok ayette geçmektedir.Huri: Güzel anlamında kullanılan Huri ismi de Kuran'da birçok ayette geçmektedir.Hasibe: Değerli ve saygın kişi anlamına gelen Hasibe, 3 farklı ayette geçmektedir.Hamiyet: Gasiye suresinde yer alan Hamiyet ismi, koruyup kollayan demektir.Hazen: Arapçada hüzün ve keder anlamında kullanılmaktadır.Hayat: Yaşamın devamlılığı anlamında kullanulan Hayat, birçok ayette yer almaktadır.İ Harfiİkra: Oku anlamı taşımaktadır.İrem: Cennete benzeyen bahçe anlamı taşıyan İrem, Fecr suresinde geçmektedir.K HarfiKader: Kuran'da birçok ayette geçen Kader ismi, alın yazısı anlamında kullanılmaktadır.Karye: Küçük yerleşim yeri demektir.Kadem: Uğurlu demek olan Kadem, Nahl suresinde yer almaktadır.Kübra: Çok büyük anlamı taşır.L HarfiLema: Kuran'da iki farklı ayette yer alan Lema, parlak olan şey demektir.Leyal: Meryem ve Sebe surelerinde yer alan Leyal kelimesi, Kuran'da gece anlamıyla kullanılmaktadır.Lina: Hurma fidesi anlamı taşımaktadır.Kuranda Geçen Kız Bebek İsimleri ve AnlamlarıM HarfiMerve: En sık tercih edilen kız isimleri arasında yer alan Merve, Bakara suresinde geçmektedir. Mekke'deki bir dağın ismidir.Medine: Hz. Muhammed'in mezarının bulunduğu yer, şehrin ismi.Meryem: Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir surenin ismidir. Dindar kadın anlamı taşımaktadır.Melek: Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi varlık anlamı taşıyan Melek, Kuran'daki birçok ayette geçmektedir.Mavera: Bir şeyin arka planında kalmayı tercih etmek anlamında kullanılan Mavera, Kuran'da farklı birkaç ayette geçmektedir.N HarfiNadiye: Alak suresinde yer alan Nadiye ismi, toplantıya katılma veya mecliste bulunma gibi anlamlara gelmektedir.Nisa: Kuran'da geçen bir surenin ismi olan Nisa, kadın anlamına gelmektedir.Nur: Aydınlık anlamında kullanılır.Neşe: Kuran'da 3 farklı surede yer alan Neşe ismi, sevinç, mutluluk demektir.R HarfiRadife: İnsan vafat ettikten sonra üflenen Sur'un ikincisi demektir.Reyhan: Güzel koku anlamı taşıyan Reyhan, Vakia suresinde geçmektedir.S - Ş HarfiSara: Prenses anlamı taşımaktadır.Saliha: 6 farklı surede yer alan Saliha ismi, dinin emirlerini yerine getiren kişi demektir.Serra: Arapçça kökenli olan Serra ismi, genişlik ve rahatlık demektir. İki farklı surede geçmektedir.Sera: Farsçada köşk, Arapçada yer anlamına gelir.Serap: Bir yanılsama biçimi olan serap, Nebe suresinde yer almaktadır.Sidre: 3 farklı ayette geçen Sidre ismi, cennetteki ağaçlardan biridir.Şura: Danışma, meclis anlamlarında kullanılmaktadır. Şura isminde bir ayet bulunmaktadır.Şüheda: Şehit anlamında kullanılan Şüheda, Nisa suresinde yer almaktadır.T HarfiTuğyan: Coşkun anlamı taşıyan Tuğyan ismi, 3 farklı surede geçmektedir.Tuğba: Cennette bulunduğuna inanılan ağaç.Tamay: Tamay isminin anlamı ise dolunaydır.Tuana: Tuana, cennete düşen ilk yağmur damlası demektir.Kur'an-ı Kerim'de Geçen Kız Bebek İsimleriU/Ü HarfleriUfuk: Necm suresinde geçen Ufuk ismi, hem kız hem de erkek bebeklere verilmektedir.V HarfiVildan: Daha çok yeni doğmuş çocuk anlamında kullanılan Vildan, nurlu ve parlak anlamında da kullanılmaktadır.Y HarfiYüsra: Kuran'da iki farklı ayette geçen Yüsra ismi, kolay olan anlamı taşımaktadır.Yezra: Şura suresinde yer alan Yezra, çoğalmak anlamına gelmektedir.Z HarfiZeliha: Su perisi, peri gibi güzel anlamı taşımaktadır.