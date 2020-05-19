En güzel Kandil Simidi tarifi, evde Kadir Gecesi kandil simidi nasıl yapılır?

En güzel Kandil simidi tarifi! Kadir Gecesi Kandili için evlerinde kandil simidi yapmak isteyenler haberimizden rahatlıkla faydalanabilir. Kandilin en güzel tatlarından biri olan Kandili Simidi tarifini arayanlar için bu habere dikkat!

19 Mayıs 2020 22:38
En güzel Kandil Simidi tarifi, evde Kadir Gecesi kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil simiti nasıl yapılır, Berat Kandili simidi nereden alınır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu sorular Müslümanlar tarafından Kadir Gecesi günü en çok aranan konulardan biri oldu. İşte aranan soruya cevap.

Kandil Günü için insanlar ibadetlerini yerlerini getirirler. Kandil gününün en önemli unsurlarından biri de Kandil Simididir. Peki Kandil Simidi yapmak için hangi malzemeler gerekiyor? İşte detaylar...
KANDİL SİMİDİ (MAHLEPLİ) NASIL YAPILIR?


Gerekli malzemeler

*Yarım su bardağı sıvı yağ
*Yarım su bardağı yoğurt
*1 paket margarin
*1 yemek kaşığı şeker
*2 çay kaşığı tuz
*1 paket kabartma tozu
*1 tatlı kaşığı mahlep
*Göz kararı ya da 1 kg un (tercihinize kalmış)
*1 adet yumurtanın akı
*Susam
*Çörek otu

Tarifi ve hazırlanışı

Tarifimizi karıştırmak için derin bir kabın içerisine yukarıda yer alan malzemelerden sıvı yağ, margarinin tamamı ve yoğurdu ekliyor ve yoğurmaya başlıyoruz

Biraz yoğurduktan sonra kabın içerisine şekerimizi, tuzumuzu ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Üzerine son olarak ana hammaddemiz unumuzu ekliyor ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamur iyice yumuşayana kadar yaptığımız bu işlemin ardından bir köşeye bırakıp yarım saat boyunca dinlenmesini bekliyoruz.

Hamurumuz dinlediyse biçimlendirmeye başlıyoruz. Biçimlendirmek için bir ceviz büyüklüğünde hamuru koparıyor ve yuvarlayarak işaret parmağı hacmine kavuşturuyoruz. Ardından işaret parmağı genişliğinde ve uzunluğunda olan hamurumuzu iki ucundan birleştirerek simit şekline bürüyoruz. Bu işlemi tüm hamurumuza uyguladıktan sonra yumurtanın akına buladığımız kandil simitlerimizi susam ve çörek otuna batırıyoruz (tercihen).

Bu işlemi tamamlarken fırınımızı 190 derece sıcaklığı ayarlıyor ve fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Hazırladığımız simitleri bu tepsinin içerisine düzgün bir şekilde diziyoruz. Ve Kandil simitlerimizi kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.



KANDİL SİMİDİ TARİFİ (MAHLEPSİZ)

Malzemeleri

*Yarım çay bardağı zeytinyağı
*2 adet yumurta
*2 yemek kaşığı sirke
*2 yemek kaşığı toz şeker
*1 tatlı kaşığı tuz
*200 gram margarin
*5 su bardağı un
*1 paket kabartma tozu
*Susam
*Çörek otu

Tarifi

Kandil simidimizi hazırlamadan önce derin bir kabımızı alıyoruz. Unumuzu kabın içerisine ekliyor ve ortasını çukur haline getiriyoruz. Ortasına margarin, iki adet yumurta sarısı eklediktan sonra yoğurmaya başlıyoruz.

Bu yoğurma işlemi bir müddet devam ettikten sonra 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı şeker ve yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ediyoruz. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra iyice yoğuruyoruz. Hamurun iyice yumuşadığını fark ettikten sonra 10 dakikalık bir dinlendirmeye bırakıyoruz.

Hamurumuzu bu dinlendirme işlemi bittikten sonra simit formuna ulaştırmak için ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıyoruz. Bu parçaları el yardımı ya da temiz düz bir zemin üzerinde işaret parmağı biçimine ulaşana kadar yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız hamur parçalarımızı iki ucundan birleştiriyoruz.

Bu esnada fırının hazır olması açısından 200 dereceye getiriyoruz. Fırınımız yeterli ısıya ulaşırken, içinden çıkardığımız tepsilere simitlerimizi dizmek için yağlı kağıt seriyoruz.

İki ucundan birleştirdiğimiz kandil simitlerimizi tepsinin üzerine düzgün bir şekilde diziyoruz. Ardından simitlerimizin üzerine yumurta akını sürüyoruz. Sonrasında tercihe göre simitlerimizin üzerine çörek otu ve susamları serpiştiriyor ve önceden ayarladığımız fırının içerisine sürüyoruz. Simitlerimizi üzeri kızarana pişiriyoruz. Afiyet olsun.

KANDİL SİMİDİ NEREDEN ALINIR? | Kandil simidi yapmaya fırsatı ve zamanı olmayanlar, bu güzel lezzeti dışarında hazır olarak satın alabilirler. Ülkemizde kandil günleri, fırınlar, pastahaneler ve birçok gıda üzerine satış yapan dükkanlar müşterileri için kandil simidi yaparak satışa sunuyorlar. İsteyenler buralardan kandil simidi alabilirler.

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