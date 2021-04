En güzel instagram Ramazan mesajları (En güzel Ramazan ayı resimleri)

Ramazan mesajları, 11 ayın sultanı Kur'an ayı Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte SMS ve sosyal medya yoluyla en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. Bu paylaşımların başını ise "Hoş geldin Ya Şehri Ramazan" yazılı mahya fotoğrafları yer alıyor. Özellikle, . Instagram, Faceboook ve WhatsApp gibi sosyal ağlar üzerinden paylaşım yapmak isteyenler resimli mesajları araştırıyor. İşte 2021 Ramazan mesajlarıEllеrin semаyа, dillerin duаyа gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hаyırlаrа vesile olmasını dilerim. Hоşgeldin Ya Şehr-i RamazanGözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.Gönül dergahının tek menzili olan Ramazan ayında bütün hanelere bolluk ve bereket, bütün gönüllere dua ve Allah'tan hikmet dilerim. Dualarınız kabul Ramazan ayınız mübarek olsun.11 ayın sultanı Ramazan Ayı Kalbine öncе bulut olsun yаğmаk için. .. Sоnrа yağmur olsun ilаhi sеvgiyi yеşеrtmеk için11 ayın sultanı Ramazan Ayi ; sana Vücudunun sihhat ve selameti olan "az yemege ".. .. Ruhunun sihhat ve selameti olan "günаhsiz olmаyа "Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsunCenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.Mübarek Ramazan Ayı Kalbini O'nun yoluna kоymаyı Ellеrini daim O'nun dеrgаhınа аçmаyа vesile olsun.Bembeyaz yağan bir karin, ne yasanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayinin da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek umud dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim..."Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmediği Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim .Dininin sihhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya "vesile olsun.Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizlеri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun.Bereket ve rahjmet ayı Ramazan 2020 Nisan ayının 24'ünde başlıyor. Ramazan ayında oruç tutmak için İstanbul 2020 Ramazan imsakiyesine bakarak saatleri öğrenebilirsiniz. Ramazan ayında gerçekleşen oruç sayesinde müslümanlık dininin gerekliliğini yerine getirirken 2020 İstanbul Ramazan İmsakiyesini inceleyebilirsiniz. Örneğin 2020 Ramazan ayınının ne zaman başlayacağını bilmek için ihtiyaç duyacağınız imzakiyeye sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Ne zaman oruç tutulacak, kimler oruç tutamaz, il il iimsakiye, bayram namazı ne zaman bilgilerine ulaşabilirsiniz.Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:* Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla'nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir.* Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.* İslam dini, emir ve yasakların ifasında kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler koymuştur. Bu genel ilke uyarınca farz olan Ramazan orucunu, belli şartlara bağlı olarak kazaya bırakma konusunda bazı ruhsatlar tanınmıştır.* Kur'an-ı Kerim'de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir (el-Bakara 2/185).* İslam âlimleri, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir.*Covid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler*Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler*Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar*Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar*Oruç tutmaları hâlinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları*Hamile veya emziren kadınlar* Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler.*Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerekir.* Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir.* Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır.* Halkımızın, toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uymaları, kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmaları medeni bir sorumluluk olduğu gibi dini bir vecibedir.* Yaşadığımız bu zor süreçte ortaya çıkabilecek yeni sıkıntıları da göz önünde bulundurarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bağışlarımızı ulaştırmak ve yardımlaşmak, infak ayı olan Ramazan'ı hakkıyla idrak etmeye ve paylaşma bilincimizi canlı tutmaya hizmet edecektir.* Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır.* İdrak edeceğimiz Ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını; milletimize, ümmet-i Muhammed'e ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak'tan niyaz ederiz.Uzmanlar, oruç tutmanın sağlık açısından pek çok yararı olduğunu söylüyor. Bunlardan birkaçı şöyle:Oruç sağlıklı kilo vermeye yardımcı olmaktadır ve bu gerçek bilimsel olarak ispatlanmıştır. Oruç esnasında vücutta bulunan yağ hücreleri aracılığı ile depolanmış yağlar yakılmaya başlanır.Oruçlu olunan dönemde karaciğer hücreleri kendini yenileme fırsatı bulmaktadır.Oruç yeme alışkanlığı bozukluğunu gidermeye yardımcı olabilir. Yeme alışkanlığı, başta sindirim sağlığı olmak üzere, genel sağlık açısından oldukça önemlidir.Oruç sırasında, vücuttaki toksinler atılır. Aç kalmak, vücudun serbest radikaller ile mücadele etmesini kolaylaştırır, aynı zamanda iltihap oluşumunu engeller.Bilimsel araştırmalar Orucun zihinsel fonksiyonları arttırdığını ortaya koymaktadır. Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekleyen oruç, bu işleve yardımcı olarak kimyasalların salgılanmasını sağlar.Diyanet İşleri Başkanlığı Cevabı: İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî', V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).