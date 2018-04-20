En güzel Cuma mesajları, 2018 Cuma Mesajları, Whatsapp Cuma mesajları

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe özel birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını sizler için bu başlık altındabderledik. Müslüman dünyası için en önemli günlerde birisi olarak kabul edilen bugünün coşkusunu haberimizde bulunan resimli Cuma mesajlarından bir tanesini sevdiklerinize göndererek onunla birlikte yaşayın. 2018 yılının en güzel Cuma mesajları burda. Allah Dua'larınızı kabul eylesin.

20 Nisan 2018 12:23
En güzel Cuma mesajları, 2018 Cuma Mesajları, Whatsapp Cuma mesajları
Müslüman aleminin en kutlu günlerin olarak atfedilen Cuma günü için sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma sms ve whatsapp mesajlarını sizler için derledik. Cuma günleri, kandil ve bayram günleri de gönderebileceğiniz bu mesajlar ile sevdiklerinizden dua alabilir, onlarla duanızı paylaşabilirsiniz...














- Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar!

– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

- – Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin
– Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

– İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

– Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

– Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı Cumalar

– İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı cumalar…






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