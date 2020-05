En Güzel Anneler Günü Mesajları (Duygusal sözler)

Anneler günü için en güzel mesajlar bularak annelerimizi sevindirip onların kalbini kazanarak duygularımızı ifade edebiliriz. Annelerimiz en güzel şeylere layık olduğu için onlara özel olarak yapacağımız en güzel Anneler günü mesajı çok yerinde olacaktır. Anneler günü ile ilgili kutlama mesajları haftanın en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında coşkuyla kutlanan bu özel güne sayılı saatler kala resimli anneler günü mesajları ile hediyelerini süslemek isteyen vatandaşlar doğru yerdeler. Bizi en çok seven, büyüten, besleyen ve bugünlere gelmemizde en çok emeği bulunan anneleriniz için siz de güzel bir söz seçerek onu mutlu edebilirsiniz. 2020 Anneler günü mesajları ve sözleri sayesinde hediyelerinize farklı bir anlam da katabileceksiniz.Bir Anneler gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün birçok kişi büyük heyecan içerisinde annelerine vereceği hediyeler için sabırsızlıkla bekliyor. Anneler günü mesajı ile de hediyesini süslemek isteyenler doğru adresteler.- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.- Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.- Fedak,rlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.- Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım Anneler günün kutlu olsun canım annem!- Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.- Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.- Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.- Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.- Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.* Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.Ak saçlı başını alıp eline,Kara hülyalara dal anneciğim!O titrek kalbini bahtın yeline,Bir ince tüy gibi sal anneciğim!Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,Gecenin ardında yine gece var;Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!Gözlerinde aksi bir derin hiçin,Kanadın yayılmış, çırpınmak için;Bu kış yolculuk var, diyorsa için,Beni de beraber al anneciğim!...Dünya ya gelmeden önce,Yalvardım Yaradan'a.Ağladım hıçkıra, hıçkıraNasıl yaşarım Dünya'da?Ulu Yaradan buyurdu:Gönderdim bir melek Dünya'yaO yemez, seni yedirir.O giymez, seni giydirirBen onu nasıl bilicem?Sen ona anne diyecen.Annelerin en güzeli,Sensin, benim güzel annem.Ilık esen bahar yeli,Sensin, benim güzel annem.Güneş yüzlü, altın kalpli,Ağır başlı, tatlı dilli,Meleklerin eşi sankiSensin, benim güzel annem.Açan çiçek, çağlayan su,Gülümseyen engin duygu,Evimizin mutluluğuSensin, benim güzel annem.- Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.* Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.