En golcü yabancılar Trabzonspor'da

Trabzonspor'da yabancı yıldızlar dikkat çekiyor. Ligde atılan 24 golün 21'i yabancı oyunculardan geldi.

Haber; Milliyet
Abone Ol
En golcü yabancılar Trabzonspor'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2021 07:31
Trabzonspor'da Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 21 gole imza attı. Karadeniz ekibinde yerli oyunculardan Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür tek gol atarken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edildi.

Süper Lig'de 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da yabancı oyuncular takımını sırtlıyor. Attığı 24 golle ligde en çok gol atan takım olan bordo-mavililerde yabancı oyuncular attıkları 21 golle 18 takımdan daha fazla gol attı.

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam Abdullah Avcı yönetiminde de çıktığı 23 dışı saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana 51 puan ile deplasmanda en fazla puan toplayan, 14 galibiyet ile en fazla kazanan Süper Lig ekibi oldu.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.