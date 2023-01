Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jorge Jesus'un kararıyla Galatasaray derbisine kulübede başladı.Deneyimli isim, maçın kaderini değiştirmesi için 69. dakikada Diego Rossi'nin yerine İrfan Can Kahveci'yi oyuna soktu. İrfan, takımının hücum ve baskı gücünü artırdı ancak maçtaki etkisi sadece 17 dakika sürdü. İrfan Can Kahveci, sol kanatta topla buluşan Dubois'yı düşürdü. Faul kararı verildi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu incelemek için VAR'ın başına gitti. Sonrasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Fenerbahçe, bu sonuçla; 4. haftadaki Konya maçında Valencia'nın, 13. haftada Sivasspor karşısında Batshuayi'nin, 14. haftada Giresun mücadelesinde Pedro'nun, 15. haftada da Trabzonspor müsabakasında Crespo'nun kızarmasıyla 10 kişi kalmıştı. Fenerbahçe, bu sonuçla bu sezon 5 kırmızıyla ligde en çok kırmızı kart gören takım oldu.