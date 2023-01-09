En fazla kırmızı Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci, yedek kulübesinde başladığı derbiye 69. dakikada dahil oldu. Dubois'e sert bir müdahalede bulunan İrfan, 86'da VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe bu sezon 5. kez bir lig maçını 10 kişi tamamladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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En fazla kırmızı Fenerbahçe'ye!
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09 Ocak 2023 08:38
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jorge Jesus'un kararıyla Galatasaray derbisine kulübede başladı.

17 DAKİKADA KIZARDI

Deneyimli isim, maçın kaderini değiştirmesi için 69. dakikada Diego Rossi'nin yerine İrfan Can Kahveci'yi oyuna soktu. İrfan, takımının hücum ve baskı gücünü artırdı ancak maçtaki etkisi sadece 17 dakika sürdü. İrfan Can Kahveci, sol kanatta topla buluşan Dubois'yı düşürdü. Faul kararı verildi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu incelemek için VAR'ın başına gitti. Sonrasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

EN FAZLA KIRMIZI FENERBAHÇE'YE

Fenerbahçe, bu sonuçla; 4. haftadaki Konya maçında Valencia'nın, 13. haftada Sivasspor karşısında Batshuayi'nin, 14. haftada Giresun mücadelesinde Pedro'nun, 15. haftada da Trabzonspor müsabakasında Crespo'nun kızarmasıyla 10 kişi kalmıştı. Fenerbahçe, bu sonuçla bu sezon 5 kırmızıyla ligde en çok kırmızı kart gören takım oldu. 

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