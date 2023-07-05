Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 12:29 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 12:29

En düşük memur maaşı ne kadar? 2023 temmuz memur maaşı zammı ne kadar?

En düşük memur maaşı ne kadar? 2023 temmuz memur maaşı zammı ne kadar? Milyonların beklediği enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Refah payı Temmuz 2023 memur ve emekli maaşı hesaplanmasında oldukça büyük önem taşıyor. Refah payı hesaplama Temmuz 2023 memur ve emekli maaş zammı ile birlikte gündeme geldi. Türkiye'deki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren memur ve emekli maaş zammı hesaplaması enflasyon rakamlarıyla birlikte yapılmaya başlandıı. Memur ve emekli maaşı refah payı zammı da bu bağlamda merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti. Bu bağlamda refah payı büyük önem taşıyor. Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır. Peki, Refah payı nedir, ne demek? Temmuz 2023 refah payı yüzde kaç olacak, nasıl hesaplanır?

En düşük memur maaşı ne kadar? 2023 temmuz memur maaşı zammı ne kadar?
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Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon verisiyle maaşlara yansıyacak artış hesaplandı. Peki, memur zammı 2023 ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? 
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Memur ve emekli maaş zamlarına refah payı da eklenecek. Yapılacak refah payı zam oranı ise henüz belli olmadı. Hükümet tarafından belirlenecek refah payı oranının üzerine enflasyon farkı da eklenerek maaşlara zam uygulanacak. Net rakam belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

ZAM TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR
Memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilşikin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da refah payı eklenecek. Emeklilere kademeli artış bekleniyor.

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