En düşük memur maaşı ne kadar? 2023 temmuz memur maaşı zammı ne kadar?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon verisiyle maaşlara yansıyacak artış hesaplandı. Peki, memur zammı 2023 ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.Memur ve emekli maaş zamlarına refah payı da eklenecek. Yapılacak refah payı zam oranı ise henüz belli olmadı. Hükümet tarafından belirlenecek refah payı oranının üzerine enflasyon farkı da eklenerek maaşlara zam uygulanacak. Net rakam belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.Memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilşikin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da refah payı eklenecek. Emeklilere kademeli artış bekleniyor.