En düşük memur maaşı ne kadar? 2023 memur temmuz zammı ne kadar? Memur zammı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Memur maaşlarına her sene yılda iki defa zam yapılıyor. Temmuz ayına az bir zaman kala gözler yeni açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, şu ana kadar da ezdirmedik." dedi. Peki, memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20.724 TL – 23.435 TL – 24.639 TLMemur (Üniversite mezunu) 9/1 12.632 TL – 14.284 TL – 15.018 TLUzman öğretmen 1/4 18.246 TL – 20.633 TL – 21.693 TLÖğretmen 1/4 15.793 TL – 17.859 TL – 18.776 TLBaşkomiser 1/3 20.873 TL – 23.603 TL – 24.816 TLPolis memuru 8/1 18.235 TL – 20.620 TL – 21.680 TLUzman doktor 1/4 24.743 TL – 27.979 TL – 29.417 TLHemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15.611 TL – 17.653 TL – 18.560 TLMühendis 1/4 21.295 TL – 24.080 TL – 25.318 TLTeknisyen (lise mezunu) 11/1 13.142 TL – 14.861 TL – 15.625 TLProfesör 1/4 34.057 TL – 38.512 TL – 40.490 TLAraştırma görevlisi 7/1 20.139 TL – 22.773 TL – 23.943 TLVaiz 1/4 16.615 TL – 18.788 TL – 19.754 TLAvukat 1/4 19.968 TL – 22.580 TL – 23.740 TLRecep Tayyip Erdoğan, kamu işçileri zammını açıklarken şu ifadeleri kullandı:"Ülkemin menfaatlerini ve vicdanımı bir kenara koymadan hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim.Refah payı dahil ücretlere yüzde 45 zam yapıyoruz.En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin TL'ye çıkarıyoruz."Arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi bunları bir kenara koymadan ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bu hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini ve bunun yanında onların uzandığı tüm aile efradı düşünerek bugüne hazırlığımızı yaptık.Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza töreni vesilesiyle milletimizin huzurundayız. Bu protokol ile yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz.Son dakika Kamu işçisinin zam oranı belli oldu6 şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları sürdüren madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarmacılarımıza şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz de devletimiz de onların bu gayretini unutmamıştır, unutmayacaktır.YÜZDE 45 ZAMRefah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz.İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve Yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için tüm tedbrileri aldık. Ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. İstihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arefesinde yine üretimi, istihdamı 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü gibi kazançları doğrudan insanlarımızın refahını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Doğal gazın konutlarda ilk ay ücretsiz bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımının faturalardan düşecek olması bunlardan biridir. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkacak güce ve büyüklüğe ulaşmıştır. Enflasyon ve hayat pahalılığı sıkıntılarına karşı refah seviyelerini yükseltecek yeni düzenlemeler yapılacak. Enflasyon farkı ve refah payı hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar, onların hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, şu ana kadar da ezdirmedik. Gördüğünden geri koymayacağız, daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin tüm eksiklerini biz giderdiysek milletin tüm ihtiyaçlarını karşıladıysak bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.BAKAN BİLGİN: ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIKÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli sendikacılar değerli basın mensupları demokratik sistemin en önemli müesseselerinden biri bildiğiniz gibi toplu sözleşme müessesidir. Toplu sözleşme ülkede serbestçe işliyorsa işçiler ve işverenler toplu pazarlığı özgür iradeleri ile gerçekleştiriyorsalar demokrasinin işleyişi sağlıklı demektir.Son dakika Kamu işçisinin zam oranı belli olduAsgari ücret, toplu sözleşmeler, emeklilerle ilgili düzenlemeler, memur maaşları ile ilgili ocak ayında yaptığımız enflasyon artı refah payı gibi bütün düzenlemeler Türkiye'de demokratik sistemin temellerinin sağlamlaşması konusunda önemli adımlar niteliğindedir. Bugün 700 bini aşkın kamu işçisi için bir araya gelip sürdürdüğümüz toplu sözleşmelerde belli aşamaya geldik. Cumhurbaşkanımıza arz ettik, Başkanlık sisteminin etkinliğini değerlendiren bir uygulamayı bugün bir karar olarak açıklayacaklardır."Son dakika Kamu işçisinin zam oranı belli olduHAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu 700 bin civarındaki kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi süreçleri Türkiye sendikal hareketi endüstri sisteminde olumlu bir seyir izledik. TÜHİS, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ heyetleri toplu sözleşme sürecini barışçıl anlayışla, sosyal diyalog mekanizmalarını en ince ayrıntısına kadar kullanarak önemli bir aşamayı geride bıraktık. Toplu iş sözleşmesi sürecindeki katkıları için başta sayın Cumhurbaşkanımıza, TÜRK-İş ve HAK-İŞ'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bu toplu iş sözleşmesi ile geldiğimiz noktaya Cumhurbaşkanımızın insiyatifleri ile ortaya çıkacak tablonun 700 bin kamu işçisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum."