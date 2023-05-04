En çok teklif Jackson Muleka'ya

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla aldığı ancak potansiyelini bir türlü sahaya yansıtamayan Jackson Muleka, buna rağmen transferin gözdesi olacak gibi görünüyor.



Siyah-beyazlı yönetime bugüne dek ulaşan en fazla resmi teklifin Demokratik Kongolu oyuncu için olduğu kaydedildi. Beşiktaşlı idareciler, "Takımda Muleka kadar teklif alan, durumu sorulan başka oyuncu yok" ifadeleriyle 23 yaşındaki forvete gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi.



CHICAGO RESMEN İSTEDİ



Bu tekliflerden biri oldukça ilginç. Daha önce Cenk Tosun'u kadrosuna katmak isteyen ABD'nin MLS ekibi Chicago Fire, genç oyuncu için 3 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Ancak Beşiktaş bu bedeli kabul etmedi.



Ayrıca Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Katar'dan da bir kulüp Muleka'yı istedi.



Siyah-beyazlılar, 3 milyon 350 bin Euro'ya Standard Liege'den aldığı futbolcuyu 5 milyon Euro'nun altında bir rakama satmaya sıcak bakmıyor.



Ne yaptı?



Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist üreten Muleka, Beşiktaş'ta ise 28 karşılaşmada ancak 5 gol, 1 asist kaydetti.



