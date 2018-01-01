En çok satan 10 video oyunu!

PlayStation 4

Grand Theft Auto V

Call of Duty: WWII

Call of Duty Black Ops III

Call of Duty: Infinite Warfare

NBA 2k18

Battlefield 1

God of War

Star Wars Battlefront

Call of Duty: Advanced Warfare

Nba 2k17



Xbox One

Grand Theft Auto V

Call of Duty: WWII

Call of Duty Black Ops III

Call of Duty: Infinite Warfare

Battlefield 1

Star Wars Battlefront

Call of Duty: Advanced Warfare

Halo 5: Guardians

Destiny 2

Fallout 4

Araştırma şirketi NPD Group, PlayStation 4 ve Xbox One'da şu ana kadar en çok satan 10 oyunu açıkladı. Liste bizleri o kadar da şaşırtmadı açıkçası. Listenin en başına baktığımız zaman bizleri Grand Theft Auto V karşılıyor. Hem PS3-Xbox 360, hem de PlayStation 4-Xbox One tarafında da oyun paraya para demedi.Çıkış yaptığı platformlar üzerinden toplamda 90 milyon adet satış gerçekleştiren GTA V, elde ettiği 6 milyar dolar kar ile tüm zamanların en karlı eğlence ürünü oldu.Listenin geri kalanı ise yine klasik olarak Call of Duty yapımlarıyla dolup taşmış. Listenin tamamına aşağıdan erişebilirsiniz.