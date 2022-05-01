En çok penaltı yaptıran oyuncu; Welinton

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton Souza, Yukatel Kayserispor maçında penaltıya sebebiyet verdi.



Karşılaşmanın 22. dakikasında elle oynama nedeniyle hakem Erkan Özdamar, elle oynama işareti yaptı. Mame Thiam, penaltı vuruşunu gole çevirdi.



Aytemiz Alanyaspor ile 2017/18'de Süper Lig'e adım atan Welinton, o günden beri sebep olduğu 12 penaltıyla en çok penaltı yaptıran oyuncu oldu.





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