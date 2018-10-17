En çok aranan golf hırsızı yakalandı!

2.500'den fazla golf topunu çalan ve polis tarafından uzun süredir aranan Joseph Kolenda, sonunda yakalandı.

Amerika'da Fairfield Patterson Club isimli golf sahasından 2500'den fazla golf topu çalan Joseph Kolenda, ABD polisi tarafından yakalandı.

İki yıldır polis tarafından aranan Joseph Kolenda'nın evinin hem içinden hem dışından sayısız golf topu çıktı.



ÇALDIĞI TOPLARI SATARAK PARA KAZANDI

Kolenda'nın çaldığı golf toplarını sattığı ve bu sürede 20 bin dolar kazandığı kaydedildi.