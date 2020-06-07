En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, kaç yılında

En Büyük Şaban, 1983 yapımı Türk komedi filmi. Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları isimli filminden uyarlanmıştır. Başrollerinde Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Kamuran Usluer ve Reha Yurdakul oynamaktadır. Yönetmen Kartal Tibet'tir.En Büyük Şaban filminin çekimleri Nişantaşı başta olmak üzere İstanbul'un değişik semtlerinde yapılmıştır.Şaban'ın memleketinden İstanbul'a amcasının oğlunu araması için gelmesiyle başlar. Otobüsten inmesiyle tokatlanması bir olur. Uyanık bir adam, Şaban'ın cebindeki 140.000 lirayı görür ve Şaban'a Boğaziçi Köprüsü'nün kendisinin olduğunu söyler, sonra da Boğaziçi Köprüsü'nü ona satarak Şaban'ı dolandırır ve parasını ele geçirir. Şaban da parasız kalır. Sonra Şaban adamı aramaya koyulurken kendisini asmaya çalışan başka bir adam görür ve onu kurtarır. O saatten sonra can ciğer dost olurlar; fakat kurtardığı adam Faik Bey'de bir sorun vardır. İçkici olan bu adam ayılınca hiçbir şeyi hatırlamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş anında dost olur. Ayılınca hiçbir şey hatırlamaz. Ayrıca sarhoşken kendisini kurtardığı için Şaban'ı evine de almıştır. Ayılınca Şaban'ı hatırlamaz. Ayrıca Faik'in evinin uşağı Kamil, Şaban'dan hoşlanmamıştır. Faik ayılınca Kamil, Şaban'ı evden kovar. Şaban, o sırada çiçek satan kör bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak için çabalamaya başlar. Film Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları filminden uyarlanmıştır.Filmde Türkiye'nin birçok ünlü oyuncuları yer almıştır. Ayrıca, bazı karakterlerin seslendirilmesinde seslendirme sanatçılarından yararlanılmıştır. Filmin oyuncu kadrosu aşağıdakı gibidir:Oyuncu Rol NotlarKemal Sunal ŞabanNilgün Bubikoğlu HülyaKamran Usluer Faik BeyReha Yurdakul Uşak KamilHikmet Karagöz HikmetDinçer Çekmez BoksörAyten Erman AytenZafer Önen Boks Salonu SahibiHüseyin Kutman Boks HakemiYadigar Ejder BoksörAdem Taşay BoksörMehmet Uğur Hırsızİbrahim Kurt HırsızOrhan Çoban KomiserEkrem Dümer DoktorHüseyin Kaşif Eğlence Salonu YetkilisiCevdet Arıkan PolisYaman Okay PolisMustafa Koç 2SemihArap Celal MeyhaneciEkrem Gökkaya TiryakiZeki SezerTurgut Demirağ Eğlence Salonu YetkilisiZiya ÇelikLevent Dönmez Reha Yurdakul SeslendirmesiAyton Sert Adem Taşay SeslendirmesiOrhan Alkan Ekrem Dümer ve Mustafa Koç SeslendirmesiErhan Abir Hikmet Karagöz SeslendirmesiErsin Sanver Hüseyin Kaşif SeslendirmesiTijen Par Nilgün Bubikoğlu SeslendirmesiNecdet Yakın Orhan Çoban ve Ekrem Gökkaya SeslendirmesiÜnal Gürel SeslendirmeCengiz Öktem MeyhaneciKurgu Turgut İnangiray (Kurgu)Yönetmen Ekibi Ayşegül Gökçe (Yardımcı Yönetmen), Ahmet Sezerel (Reji Ekibi)Post-Prodüksiyon Gültekin Çavuş (Negatif Kurgu), Mehmet Murat Özer (Dijital Restorasyon), Sabahattin Hoşses (Renk Düzenleme)Işık Ekibi İsmet Yurtçu (Işık Şefi)Ses Ekibi Erkan Esenboğa (Ses Kayıt)İdari İşler Ekrem Gökkaya (Prodüksiyon Amiri), Mehmet Şenkal (Set Amiri), Ekrem Gökkaya (Set Amiri), Abdurrahman Menay (Set Ekibi), Hüseyin Kını (Set Ekibi), Cengiz Öktem (Set Ekibi)