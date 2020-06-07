En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, kaç yılında

En Büyük Şaban, 1983 yapımı Türk komedi filmi. Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları isimli filminden uyarlanmıştır. Başrollerinde Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Kamuran Usluer ve Reha Yurdakul oynamaktadır. Yönetmen Kartal Tibet'tir.
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
En Büyük Şaban filminin çekimleri Nişantaşı başta olmak üzere İstanbul'un değişik semtlerinde yapılmıştır. EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU
Şaban'ın memleketinden İstanbul'a amcasının oğlunu araması için gelmesiyle başlar. Otobüsten inmesiyle tokatlanması bir olur. Uyanık bir adam, Şaban'ın cebindeki 140.000 lirayı görür ve Şaban'a Boğaziçi Köprüsü'nün kendisinin olduğunu söyler, sonra da Boğaziçi Köprüsü'nü ona satarak Şaban'ı dolandırır ve parasını ele geçirir. Şaban da parasız kalır. Sonra Şaban adamı aramaya koyulurken kendisini asmaya çalışan başka bir adam görür ve onu kurtarır. O saatten sonra can ciğer dost olurlar; fakat kurtardığı adam Faik Bey'de bir sorun vardır. İçkici olan bu adam ayılınca hiçbir şeyi hatırlamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş anında dost olur. Ayılınca hiçbir şey hatırlamaz. Ayrıca sarhoşken kendisini kurtardığı için Şaban'ı evine de almıştır. Ayılınca Şaban'ı hatırlamaz. Ayrıca Faik'in evinin uşağı Kamil, Şaban'dan hoşlanmamıştır. Faik ayılınca Kamil, Şaban'ı evden kovar. Şaban, o sırada çiçek satan kör bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak için çabalamaya başlar. Film Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları filminden uyarlanmıştır. EN BÜYÜK ŞABAN OYUNCU KADROSU
Filmde Türkiye'nin birçok ünlü oyuncuları yer almıştır. Ayrıca, bazı karakterlerin seslendirilmesinde seslendirme sanatçılarından yararlanılmıştır. Filmin oyuncu kadrosu aşağıdakı gibidir:
Oyuncu Rol Notlar
Kemal Sunal Şaban
Nilgün Bubikoğlu Hülya
Kamran Usluer Faik Bey
Reha Yurdakul Uşak Kamil
Hikmet Karagöz Hikmet
Dinçer Çekmez Boksör
Ayten Erman Ayten
Zafer Önen Boks Salonu Sahibi
Hüseyin Kutman Boks Hakemi
Yadigar Ejder Boksör
Adem Taşay Boksör
Mehmet Uğur Hırsız
İbrahim Kurt Hırsız
Orhan Çoban Komiser
Ekrem Dümer Doktor
Hüseyin Kaşif Eğlence Salonu Yetkilisi
Cevdet Arıkan Polis
Yaman Okay Polis
Mustafa Koç 2
Semih
Arap Celal Meyhaneci
Ekrem Gökkaya Tiryaki
Zeki Sezer
Turgut Demirağ Eğlence Salonu Yetkilisi
Ziya Çelik
Levent Dönmez Reha Yurdakul Seslendirmesi
Ayton Sert Adem Taşay Seslendirmesi
Orhan Alkan Ekrem Dümer ve Mustafa Koç Seslendirmesi
Erhan Abir Hikmet Karagöz Seslendirmesi
Ersin Sanver Hüseyin Kaşif Seslendirmesi
Tijen Par Nilgün Bubikoğlu Seslendirmesi
Necdet Yakın Orhan Çoban ve Ekrem Gökkaya Seslendirmesi
Ünal Gürel Seslendirme
Cengiz Öktem Meyhaneci EN BÜYÜK ŞABAN KURGU EKİBİ
Kurgu Turgut İnangiray (Kurgu)
Yönetmen Ekibi Ayşegül Gökçe (Yardımcı Yönetmen), Ahmet Sezerel (Reji Ekibi)
Post-Prodüksiyon Gültekin Çavuş (Negatif Kurgu), Mehmet Murat Özer (Dijital Restorasyon), Sabahattin Hoşses (Renk Düzenleme)
Işık Ekibi İsmet Yurtçu (Işık Şefi)
Ses Ekibi Erkan Esenboğa (Ses Kayıt)
İdari İşler Ekrem Gökkaya (Prodüksiyon Amiri), Mehmet Şenkal (Set Amiri), Ekrem Gökkaya (Set Amiri), Abdurrahman Menay (Set Ekibi), Hüseyin Kını (Set Ekibi), Cengiz Öktem (Set Ekibi)